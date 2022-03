Landschaftsbilder von Reiner Wagner in der Galerie Koch 

Hannover

Er ist ein gern gesehener Gast in der Galerie Koch: Reiner Wagner hat seine Naturbilder schon oft in der Galerie in der Königstraße präsentiert. Jetzt widmet ihm die Galerie eine Ausstellung zu seinem 80. Geburtstag. Zu sehen sind Stillleben und vor allem Landschaftsbilder, die einfach, klar und übersichtlich wirken. Die Werke tragen Titel wie „Ziehende Wolken“, „Zwei Stadel im hellen Sonnenlicht“ oder „Bei Weidwies, abends“.

Reiner Wagner, der 1942 in Hildesheim geboren wurde, lebt schon seit Langem am Starnberger See. Dort findet er auch seine Motive. Seine Bilder wirken angenehm aus der Zeit gefallen, ruhig, unaufgeregt – als würden sie einer Meditation über die Gegend entspringen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Galerie Koch vertritt den Künstler seit 1989, auch zu seinem 70. Geburtstag hatte sie ihm eine Ausstellung eingerichtet. Bei der aktuellen Ausstellung zum 80. Geburtstag gibt es eine Besonderheit: Der Erlös eines Bildes soll gespendet werden. Die Galerie hat mit dem Künstler vereinbart, dass der Verkaufserlös für das 24 mal 30 Zentimeter große Ölbild „Ludwigsried, abends“, komplett für die Nothilfe in der Ukraine gespendet werden soll. Die Galeristen gehen von einem Verkaufspreis von 3600 Euro aus.

Reiner Wagner – Ausstellung zum 80. Geburtstag des Künstlers. Vom 4. März bis 14. April in der Galerie Koch, Königstraße 50 in Hannover.

Von Ronald Meyer-Arlt