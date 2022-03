Hannover

Worum geht es in der Kunst? Um das Gute, Wahre, Schöne? Ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber vor allem ums Geld. Und warum soll man aus diesem Verlangen keine Kunst machen ... Wie Nicolas Warburg mit seiner Arbeit „Die oberen 10.000“. Ein Stapel von überdimensionierten Geldscheinen liegt auf dem Boden – und ist Blickfang der Ausstellung mit dem Titel „Art Germania Miami Beach“.

Reich sein und Kunst haben

Das klingt ebenso pompös wie witzig – und ist bezeichnend. Denn der Titel der Schau in der Reihe „Sprengel@feinkunst“ spielt natürlich mit der Art Basel Miami Beach – auf der gerne Menschen auf Trophäenjagd gehen, die über weniger Kunstgeschmack und umso mehr Geld verfügen. Das es ihnen immerhin erlaubt, sich einen verständigen Art Consultant leisten zu können.

Und auch dazu gibt es einen entsprechen Kommentar von Nicholas Warburg. Der hat nicht weit entfernt von seinen Geldscheinen das wuchtige Ölgemälde mit dem Schriftzug „Die unerträgliche Leichtigkeit reich zu sein“ aufgehängt.

Hin zu den Lifestyle-Nazis

Wie auf einer Messe gibt es hier Kojen, drei an der Zahl, die bisweilen deutlich Bezug auf Germania nehmen. Auf Deutschland, das auch mal über eine gewisse Leichtigkeit verfügte, als beispielsweise Christo den Reichstag einpackte. Damit spielt Nicolai Saur, der die Folie mit reichstreuen schwarzweißroten Streifen überzogen hat.

Ansonsten ist der bekennende Instagramer im Netz unterwegs. „Hier interessiert mich ganz besonders die rechtsdrehende Ideenwelt.“ Und die hat so ihre Idole. Unter anderem den japanischen Dichter Yukio Mishima, den Saur als martialischen Bravo-Posterboy präsentiert. Auf einem Laptop geht es dann tatsächlich in die Unterströmungen des Internets, hin zu dem Nazi-Lifestyle-Blogger Varg Vikernes.

Fußball und Kunst

Dass es auch eine Schnittmenge von Geld und Kunst im Fußball gibt, davon ist Jody Korbach überzeugt, die Dritte der Strandkünstler. Fahne, Schal und Aufnäher, das sind die Objekte, aus denen ihre Kunst entsteht. Augenfällig ist die Standarte aus Borussia-Dortmund-Schals. Auf einem dankt der Träger dafür, dass Papa ihn seinerzeit mit ins Stadion genommen hat. Das gilt hier auch für die Künstlerin, die in der BVB-Stadt aufgewachsen ist. Und ihr Vater war – oh, Schreck – Schalke-Fan.

Aber egal. „Ich interessiere mich vor allem für Menschen und ihre Gruppenbildung“, so die Künstlerin, „für das Entstehen und Erzeugen von Wir-Gefühl.“ Was im Politischen eine besondere und wirkungsmächtige Dimension bekommen kann. Insofern hängt in der Ausstellung auch ein verfremdetes Banner der – allein der Titel ist schon kunstverdächtig – „Betriebsorganisation VEB Kernkraftwerk Rheinsberg“. Verziert mit den Europa-Sternen. Das muss man im Kopf erst einmal zusammenbekommen: „Mir geht es auch darum, im Betrachter Assoziationen in Bewegung zu setzen.“ Funktioniert.

3500 Euro für Badetücher

Ach ja, weil wir hier auf einer Messe sind: Die gezeigte Kunst ist auch verkäuflich. Die 100-Mark-Scheine auf dem Boden gibt es im Hunderterpacken; sie kosten beim Künstlergaleristen 3500 Euro. Die textilen Geldscheine lassen sich auch prima als Badetücher benutzen. An jedem Germania Beach und auch sonstwo.

Vom 5. März bis 29. April bei feinkunst e.V. (Roscherstraße 5). Zur Eröffnung (ab 19 Uhr) spricht Sprengel-Direktor Reinhard Spieler

Von Henning Queren