Herr Bangert, Sie lehren an der Hochschule Hannover Fotografie. Das Semester hat gerade begonnen. Sprechen Sie mit Ihren Studierenden über den Krieg?

Selbstverständlich. Wir binden es in die Lehre ein. Wie läuft die visuelle Berichterstattung ab, wie sind die Bilder gebaut, was zeigen sie, was zeigen sie nicht? Dass wir uns im Studium mit Berichterstattung auseinandersetzen, ist nichts Ungewöhnliches. Hier ist es natürlich sehr aktuell.

Sie selbst haben als Fotograf Kriege dokumentiert und beispielsweise für die „New York Times“ im Irak und in Afghanistan fotografiert. Werden Sie selbst in die Ukraine reisen?

Nein. Ich habe diesen Teil meines Berufslebens abgeschlossen, weil ich eine Familie habe. Aber es fällt mir schwer. Ich hatte in den letzten Tagen Momente, in denen ich unbedingt in die Ukraine fahren wollte. Ich habe Bilder meiner früheren Kollegen von der New York Times gesehen. Da war es schwer zu widerstehen.

„Es geht um den gesellschaftlichen Beitrag“

Wegen des Adrenalinkicks?

Nein. Es geht um den gesellschaftlichen Beitrag, den man selbst als sinnvoll und bedeutungsvoll betrachtet. Davon wegzukommen ist gar nicht so einfach, das macht tatsächlich süchtig. Es ist nicht so sehr das Adrenalin.

Aber auch, oder?

Man muss da ehrlich sein. Krieg ist etwas unglaublich Spektakuläres. Diese Gefahr birgt auch einen großen Reiz. Man kann Dinge tun, die andere nicht tun, man kann ein unkonventionelles Leben führen. So ging es mir auch, als ich Mitte 20 war. Ich wollte ausbrechen, und ich hatte keine Angst um mich.

Zur Person Christoph Bangert, Jahrgang 1978, hat nach seinem Fotografiestudium in New York für Zeitungen und Magazine unter anderem in Deutschland und den USA gearbeitet. Bangerts bekanntestes Buch ist „War Porn“. Bangert unterrichtet an der Hochschule Hannover Fotografie und leitet das Lumix-Festival 2023 mit Karen Fromm.

Das kann auch schief gehen.

Man muss lernen, gute Entscheidungen zu treffen im Sinne der journalistischen Arbeit. Wenn man das nicht schafft, hat man es schwer, wenn die Desillusionierung einsetzt. Und die kommt auf jeden Fall, weil man irgendwann merkt, wie einsam, traurig und schlimm das alles ist. Und wenn dann bei reinen Adrenalinjunkies der berufliche Erfolg ausbleibt, weil niemand die Bilder veröffentlicht, sind sie ganz schnell wieder zu Hause.

Und wenn der Kick nicht aufhört?

Dann kann es sein, dass man sich irgendwann in der Extremsituation wohler fühlt als in der normalen Welt. Der Alltag ist der Test. Wenn man aus einem Kriegsgebiet nach Hause kommt, entscheidet sich, ob man diese Arbeit machen kann oder nicht. Denn dann muss man in dieser banalen Wohlstandsgesellschaft klarkommen, Fenster putzen oder Kinder zur Kita bringen. Das schaffen manche nicht und landen bei Alkohol oder Drogen.

Was vor allem wichtig ist für diesen Job, ist gründliche Vorbereitung. Genehmigungen, Übersetzer, Guides, Unterbringung. Das war in diesem Fall schon zeitlich kaum möglich. Fährt man in einem solchen Fall einfach so los?

Man fährt nie einfach so los. Wer ernsthaft in der Ukraine arbeitet, ist immer gut vorbereitet. Die Zusammenarbeit mit den einheimischen Kolleginnen und Kollegen ist wichtig, weil man den Menschen vor Ort gerecht werden will. Von einem sogenannten „Fallschirmjournalismus“ halte ich nichts. Klar gibt es wilde Typen, die keine Ahnung haben, sich im Internet eine schusssichere Weste kaufen und dann losfahren, aber sie sind nicht relevant.

„Man braucht Vertrauen in die Bilder“

Um was geht es in diesem Krieg für Fotografinnen und Fotografen – Wahrheit und Objektivität zwischen Propagandafronten?

Es geht nicht um Objektivität, es geht darum, ehrlich und unabhängig zu berichten. Das ist Journalismus. Dafür müssen wir hart kämpfen. Es gibt eine lange Geschichte zwischen Fotografie und Krieg. Fotos sind ein starkes, emotionales Propagandamittel, mit denen man auch das eigene Volk manipulieren kann. Dem muss man etwas entgegensetzen, und das ist professioneller Journalismus. Es ist bestimmt nicht Social Media.

Aber es gibt täglich viele Bilder und Videos von Privatpersonen über die sozialen Netzwerke. Hat das keinen journalistischen Wert?

Das kann journalistischen Wert haben und wird teilweise auch von Medien übernommen, aber dieses Material ist oft weder eingeordnet noch verifiziert. Man braucht gerade in solchen Situationen Vertrauen in die Bilder. Dieses Vertrauen wird durch Faktenchecks geschaffen – und durch die einheimischen Journalistinnen und Journalisten, die zum Beispiel sagen können, ob in verbreiteten Meldungen Bild und vermeintlicher Ort überhaupt zusammenpassen. Man kann die Arbeit dieser Menschen nicht hoch genug einschätzen. Dieses Vertrauen, dass die Leserinnen und Leser in unsere Bilder haben, dürfen wir als Medien nicht missbrauchen.

Christoph Bangert (3.v.r.) mit Fotostudenten an der Hochschule Hannover. Quelle: Rafael Heygster

Wenn Sie von jungen, unerfahrenen Fotostudierenden hören, dass sie in ein Kriegsgebiet reisen wollen – raten Sie Ihnen ab?

Bislang wollten keine Studierenden in die Ukraine fahren. Einige sind an die Grenzen gefahren und beschäftigen sich dort mit der Flüchtlingssituation. Da kann man viel lernen, ohne sich groß in Gefahr zu begeben. Ich rate ihnen nicht, in die Ukraine zu fahren. Wenn sie trotzdem fahren wollen, müssen wir dafür sorgen, dass sie gut vorbereitet sind.

Von Uwe Janssen