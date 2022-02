Hannover

Das hätte was werden sollen: ein eigens gebauter Musical-Dome auf einer schwimmenden Insel in der Hamburger Elbmündung mit einem 50-köpfigen Ensemble und einer Premiere im Jahr 2020. Dann kam Corona, und es folgten immer mehr Einsparungen – bis nun letztlich die Uraufführung im kleinen Theater am Küchengarten gefeiert wird. So zumindest die offizielle Geschichte hinter „Out of Tune“, jenem „Megamusical mit Abstrichen“, das tatsächlich diese Woche im TaK zu sehen sein wird. Die Wahrheit aber ist eine andere.

Zu der Wahrheit gehört zum Beispiel, dass es das Musical ohne Corona gar nicht gäbe. Es wurde mit Mitteln der Landeskampagne „Niedersachsen dreht auf“ finanziert, und es kam zustande, weil Friedolin Müller, die eine Hälfte des hannoverschen Kabarettduos „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“, in der Pandemie wie viele seiner Zunft zu viel Zeit hatte und zwei ehemaligen Kommilitonen aus Hildesheim eine hanebüchene Musical-Geschichte ersann.

Der Kanzler von Tune heißt Daddy Cool

„Es wird keine 100-prozentige Parodie; das wäre langweilig über einen ganzen Abend“, sagt er: „Wir nehmen das schon ernst – bis zu einem bestimmten Punkt.“

Müller, Nele Kießling und Jannis Kaffka erzählen eine dramatische Geschichte aus dem Lande Tune, das auf einer Radiowelle liegt, in dem alle Menschen heißen wie der größte Hit ihres Geburtsjahres und wo sich alles am musikalischen Erfolg bemisst. „Meine Hauptrolle ist Haus am See“, sagt Müller: „Ich bin aber zum Beispiel auch der König von Mallorca und Kanzler Daddy Cool. Meine Frau ist Paloma Blanca, und der Bösewicht – der Leiter des Stimmungsamts – heißt A Whiter Shade of Pale.“

„Wir holen raus, was geht“

Die Bühneneffekte halte sich in Grenzen. Müller: „Wir haben einen aufblasbaren Regenbogen – und damit endet es eigentlich auch schon.“ Aber musikalisch hat sich das Trio sehr reingehängt: Es gibt nur Originalsongs, auch jenseits der üblichen Musical-Melodien. „Wir holen raus, was geht“, sagt Müller: „Jannis Kaffka kann mit seinem Keyboard und Halbplayback ein ganzes Orchester ersetzen.“

Er verspricht einen Abend voller Wortwitz, der genüsslich den Erfolgsdruck in der Unterhaltungsbranche aufs Korn nimmt – und der vor allem live ist. Wozu der Hit von Müllers realem Jahrgang, 1985, vortrefflich passt: Er stammt von Opus und lautet „Live is Life“.

„Out of Tune“: am 1. und 2. März im Theater am Küchengarten (nur noch Restkarten) und dann wieder am 4. November.

Von Stefan Gohlisch