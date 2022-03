Hannover

So lange halten Künstlergruppen in der Regel nicht: Seit mehr als 20 Jahren gibt es die Gruppe Lister Künstlerinnen und Künstler. Zur Gruppe gehören Kunstschaffende wie Leiv Warren Donnan, János Nádasdy, R.F. Myller, Dietlind Preiß, Francesco Lamanzza und viele andere. Programmatisch verbindet die einzelnen Künstlerinnen und Künstler nur wenig, es handelt sich eher um eine Interessengemeinschaft. Zusammen versuchen sie, Öffentlichkeit für ihre Kunst zu finden – und natürlich auch Arbeiten zu verkaufen. Möglicherweise liegt es an dieser Beschränkung auf einen gemeinsamen Zweck, dass die Gruppe schon so lange existiert. Inhaltlich kann man leicht unterschiedlicher Meinung sein, auf das Ziel, andere für ihre Kunst zu interessieren, kann man sich hingegen leicht einigen. Es dürfte also nur wenig Streitpunkte geben.

Stellwände mit Nähten sind keine ideale Art der Kunstpräsentation: "What Your Eyes Say" von Kelyne Reis in der Ausstellung „20 Jahre Lister Künstlerinnen und Künstler“. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Der Ort der Ausstellung zum 20. Geburtstag (der coronabedingt erst mit einiger Verspätung gefeiert werden konnte) ist ungewöhnlich: Die Gruppe präsentiert sich nicht in einem Atelier in der List, sondern in der Bürgerhalle des Neuen Rathauses.

Der Vorteil: Hier könnte man ein neues, anderes Publikum erreichen, der Nachteil: Der Raum, an dessen Wänden keine Bilder gehängt werden dürfen, eignet sich kaum für die Präsentation von Bildern. Die Stellwände, die nun überall im Saal verteilt sind, wirken wie ein Provisorium.

„Kampfmops“ von Dietlind Preiß. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Aber einen Überblick über das Schaffen der Gruppe bietet die Schau mit ihren 40 Exponaten von 13 Künstlerinnen und Künstlern natürlich doch. Und einige Entdeckungen sind hier auch zu machen. Etwa die mosaikartige Keramikarbeit aus organischen Formen von Guido Kratz oder die nervösen wurmartigen Linien, die Francesco Lamazza mit Pigmenten auf die Leinwand gebracht hat oder die dynamischen Farbfelder von Kelyne Reis.

Arbeiten von Dietlind Preiß sind irrwitzige Objekte

Überraschend sind auch Arbeiten von Dietlind Preiß. Die Künstlerin fertigt knallbunte, leuchtende Objekte, in denen Tiere eine wichtige Rolle spielen. Diese irrwitzigen Objekte behaupten sich auch in dem schwierigen Bürgersaal. Sie stehen auf Podesten.

Bis zum 27. März im Bürgersaal des Neuen Rathauses. Der Eintritt ist frei.

Von Ronald Meyer-Arlt