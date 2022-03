Hannover

Eigentlich sollte die hannoversche Indiepop-Band Jeremias am heutigen Donnerstag, 3. März, im Capitol in Linden auftreten. Doch der Termin wurde „aufgrund der aktuellen Auflagen und Richtlinien zur Eindämmung des Coronavirus“ in Abstimmung mit Veranstalter Hannover Concerts verschoben auf den 19. April.

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Weitere Informationen gibt es auf hannover-concerts.de.

Von Uwe Janssen