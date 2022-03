Hannover

Das sollte man sich nicht entgehen lassen: Jeffery Deaver, einer der weltweit erfolgreichsten Krimiautoren, ist auf Lesetournee. Die Bücher des 71-jährigen ehemaligen Wall-Street-Anwalts erscheinen in mehr als 150 Ländern und sind in 25 Sprachen übersetzt. Zu seinen bekanntesten Thrillern gehört die Vorlage zu dem Kinoerfolg „Der Knochenjäger“ mit Denzel Washington und Angelina Jolie in den Hauptrollen. Nun stellt er seine neue Thriller-Reihe um den Privatermittler Colter Shaw vor, deren zweiter Band „Der böse Hirte“ kürzlich auf Deutsch erschienen ist.

Sein Protagonist Shaw, der von den Prämien auf gesuchte oder vermisste Personen lebt, ist ein Mann mit Gewissen und großem Mitgefühl, und besitzt eine ungewöhnliche Fähigkeit, Entscheidungen stets auf der Grundlage der wahrscheinlichen Prozentsätze zu treffen. Außerdem handelt er nach den Überlebensregeln seines unter mysteriösen Umständen verstorbenen Vaters, einen Tod, der ihn immer noch beschäftigt. Unterstützt wird Colter bei seiner Arbeit, die ihn rastlos mit seinem Wohnmobil durch die amerikanische Provinz führt, von einer cleveren Assistentin.

Im Fadenkreuz einer mächtigen Sekte

Zu Beginn von „Der böse Hirte“ ermittelt er in einem sogenannten Hassverbrechen und gerät dabei auf tragische Weise in das Fadenkreuz einer mächtigen Sekte. Diese kümmert sich angeblich um Menschen, die mit schweren psychologischen Problemen, mit Ängsten und Einsamkeit zu kämpfen haben. Sie vermeidet äußerst strikt jegliche Öffentlichkeit. Je mehr Colter über die Sekte herausfindet, desto unheimlicher und gefährlicher kommt sie ihm vor. Schließlich entscheidet er sich, undercover dort Mitglied zu werden. Dabei stößt er schnell auf ein ausgeklügeltes brutales Bestrafungsregiment, mit dem die geforderte Uniformität und Konformität durchgesetzt werden soll. Und gerät schließlich selbst in große Gefahr.

Bei der Lektüre wird der Leser dann sehr oft auf falsche Fährten gelockt und plötzlich mit ganz überraschenden Wendungen konfrontiert. Nichts ist so, wie es anfangs scheint. Besonders auffällig ist jedoch die offenbar gut recherchierte Schilderung des Innenlebens der Sekte. Kurzum: ein Buch, das neugierig macht auf mehr von Jeffery Deaver und seinem interessanten Ermittler Colter Shaw.

Jeffery Deaver: „Der böse Hirte“, Aus dem Amerikanischen von Thomas Haufschild. Blanvalet Verlag, 512 Seiten, 20 Euro. Der Autor liest am Montag, 21. März, in der Buchhandlung Leuenhagen & Paris. Beginn: 19.30 Uhr

Von Ernst Corinth