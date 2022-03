Hannover

Kunst gibt Hoffnung. Ein Gedanke, der Gestalt annimmt an solchen Abenden. Wenn Musik für zwei, drei Stunden wieder an das Gute glauben lässt. Wenn die „24 Präludien und Fugen“ von Dmitri Schostakowitsch erklingen, gespielt von Igor Levit.

Die „Präludien“ sind ein Mammutwerk am Klavier

Das Mammutwerk ist naturgegeben einziger Programmpunkt im ausverkauften Großen Sendesaal. Zweieinhalb Stunden hochkonzentrierte Pianistik. Igor Levit tritt vors Publikum, verkündet, dass er alles in einem durch spielen wird, eine Pause darf es nicht geben – so will es der Veranstalter. Levit wagt, was kein anderer Pianist bisher so gebracht hat. Und das Publikum bekommt eine Tonspur zu einer zeitgemäßen Meditation.

Igor Levit liebt diese besonderen Stücke

Der klaviertechnische Anspruch ist enorm, mental und physisch. Hier braucht man vor allem Kraft, wenn man die volle Ausdrucksbandbreite ausreizen will, die Schostakowitsch in seiner Bach-Hommage ausgespannt hat. Levit liebt diese Ausnahmesituationen, die besonderen Stücke, die Höchstanforderungen stellen an den Pianisten, an die Zusammenarbeit von Hirn und Motorik. Und an die Zuhörer, die in diesen 48 Stücken hörend einen kompletten Kosmos erkunden voller „Wärme, Unmittelbarkeit und purer Einsamkeit“, wie Igor Levit es umschreibt. Und heute kommt aktuell vielleicht noch tiefe Trauer hinzu, die den Abend grundiert.

Live klingt Levits Spiel intensiver als von der CD

Die zarten Klänge gelingen mit atemberaubender Schönheit, die Leichtigkeit, mit der die Fugen hier bewältigt werden, ist schon fabelhaft. Levit fährt die gesamte dynamische Bandbreite aus, wie bei dem sanften Abtupfen des 4. Präludiums, inniger als auf seiner CD-Einspielung. Die Fugen kommen straffer und tänzerischer (As-Dur), die Dynamik geht häufig bis an die Grenzen.

Das verhaltene Auspendeln einer vierstimmigen Fuge klingt wie eine Frage. Weltflucht und Verklärung in b-Moll, das bedrohliche Donnergrollen in Nr. 14, es ist alles da. Am Ende mancher Fuge zieht Levit die Hände zurück, als seien die Tasten mit Starkstrom geladen, bei manchem Präludium streichelt er die Tasten an der Grenze der Hörbarkeit.

Und wie häufig bei Igor Levit, live klingt es intensiver als von der CD, die besondere Situation macht es. Schostakowitsch wirkt hier subjektiver, emotionaler, die schnellen Passagen werden rasanter, die langsamen gefühlvoll gedehnt, die Dramatik bekommt mehr Wucht – so vollgriffig, dass man manchmal an Mussorgski denken muss.

Am Ende ist Igor Levit erschöpft – und dankbar für den Applaus

Dass überhaupt noch Kraftreserven für die Aufgipfelungen der überwältigenden Schlussfuge da sind ... Nach dem letzten Verklingen schlägt Levit sich aufs Knie, geschafft. Am Ende ist er fertig, in jeder Hinsicht. Nimmt erschöpft und dankbar die Standing Ovations entgegen. Zum ersten Mal hat er hier diesen Kraftakt vor Publikum als pausenlose Einheit bewältigt.

Der Abend zeigt auch nachdrücklich, dass eben nicht alles Russische zu verdammen ist. Schostakowitsch gehört zur Weltkultur, gehört der Welt. Und hat selbst wie so viele Russen unter einem Ungeist gelitten, einem Herrschaftssystem, dessen später Nachfolger heute so viel Unglück bringt.

Ein Tagebuch aus einer schwierigen Zeit ist dieser Zyklus. Und er bringt ein wenig Trost im schwer zu ertragenden Heute.