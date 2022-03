Hannover

In Kriegen sterben Menschen. In Kriegen werden Gebäude zerstört. Auch Bibliotheken, Museen, Archive, Kirchen Klöster und Denkmäler werden zerstört. Manchmal sind das Kollateralschäden, oft geschieht die Zerstörung von Kulturgut auch absichtsvoll, weil das ein weithin sichtbares Zeichen dafür sein kann, wie ernst ein Aggressor es meint. Kulturgutzerstörung, die immer auch ein gewaltsames Unterbrechen von Erinnerung sei, ziehe sich wie ein roter Faden durch die Menschheitsgeschichte, sagte Hermann Parzinger, Präsident Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Er war einer der Gäste der „Leopoldina Lecture“ zum Thema „Die Zerstörung von Kulturgut als Kriegsstrategie“, die die Volkswagenstiftung zusammen mit der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften im Schloss Herrenhausen veranstaltet hat.

Eine Bühne für den Aggressor

Matthias Rogg, Professur an der Helmut Schmidt Universität der Bundeswehr Hamburg und ehemaliger Gründungsdirektor des Militärhistorischen Museums Dresden, unterstützte Parzingers Beobachtung. Kulturgutzerstörung werde zum Zweck der „strategischen Kommunikation“ genutzt, sagt er, sie sei eine Art Bühne, die Aggressoren nutzen würden.

Das Thema ist aktuell, auch im Krieg in der Ukraine, wobei dort das Ausmaß der Zerstörung von Kulturgut noch nicht absehbar ist. „Wir beobachten ein Aufflammen kultureller Kriegsführung“, sagt Prof. Sabine von Schorlemmer, Völkerrechtlerin an der Technischen Universität Dresden. Ob in Syrien, im Irak, in Mali oder in der Ukraine, „identitätsbasierte Gewalt“ spiele in vielen Kriegen eine wichtige Rolle. Aber das Thema werde ernst genommen und es werde etwas getan. Es gebe heute Möglichkeiten, „sichere Häfen“ einzurichten, in denen die vorübergehende Unterbringung von Kulturgut möglich ist, die Vereinten Nationen könnten „Kulturblauhelme“ einsetzen, um kulturelle Schutzzonen abzusichern, der Zivilschutz könne von Menschen auch auf Dinge ausgedehnt werden.

Im Einsatz, darauf wies Matthias Rogg hin, der als Oberst in grauer Bundeswehruniform auf dem Podium saß, könne sich die Frage stellen, ob man das Leben von Soldaten für den Schutz von Kulturgütern riskieren sollte. Er brachte das Problem auf die knappe Formel „Blut für Steine?“.

Pflicht zur Strafverfolgung

Man könne Menschenleben und Kulturgutverluste nicht gegeneinander aufrechnen, meinte dagegen von Schorlemmer. Blut und Steine, das sollte man als zusammengehörig betrachten, schließlich wirke die Zerstörung von Kulturgut immer auch konfliktverschärfend: „Wenn Kulturgut zerstört wird, wird noch heftiger gekämpft“. Insofern würde, wer Kulturgut schützt, auch Menschen schützen.

Wichtig sei, da waren sich alle Beteiligten einig, dass das Thema Beachtung findet. In dieser Hinsicht habe sich schon einiges getan. Zerstörung von Kulturgut wird mittlerweile als Verbrechen anerkannt, es gibt eine Pflicht zur Strafverfolgung, der Internationale Gerichtshof in Den Haag wird tätig.

„Man wird Russland die Rechnung präsentieren“, sagt Hermann Parzinger.

Von Ronald Meyer-Arlt“