Hannover

In Niedersachsens Kinos gilt wieder die 3G-Regel; Masken müssen nur bis zum Platz getragen werden; Abstände zwischen den Sitzplätzen entfallen. Der Stufenplan der Lockerungen greift. Kann die Branche aufatmen? Antworten gibt Hans-Joachim Flebbe (70), Betreiber unter anderem des hannoverschen Astor-Kinos.

Der Stufenplan greift. Die ersten Lockerungen sind da. Wie gut tut das dem Kino?

Noch haben wir es mit einem Flickenteppich mit unterschiedlichen Regeln in den einzelnen Bundesländern zu tun. In Berlin zum Beispiel muss noch jeder zweite Platz frei bleiben. Normalität sieht ein bisschen anders aus. Aber dass in Niedersachsen jetzt der 3G-Nachweis genügt, hilft schon. Das wird auch geprüft, sodass wir nachweisen können, dass unsere Besucher keine Infektion verbreiten. Das konnten wir immer – und wir konnten, auch durch die Kontaktnachverfolgung, nachweisen, dass Kinos keine Infektionsherde waren und sind. Was uns viele Besucher gekostet hat, war die 2G-plus-Regel.

Wie das?

Der Aufwand und die Unsicherheit der Schnelltests hat die Besucher abgehalten, mich übrigens auch. Jedes Mal, wenn ich ins Kino oder auch ins Restaurant gehen wollte, brauchte ich trotz Genesung und Impfung einen tagesaktuellen Test. Da bleibt man doch lieber zuhause.

Und jetzt kommen wieder mehr Zuschauer?

Wir haben am Wochenende sehr gute Besucherzahlen gehabt. Ich glaube schon, dass es an den gelockerten Vorgaben liegt, aber auch an den Filmen. „The Batman“ ist ein Film, den wollen die Menschen sehen: im Kino sehen. Erfreulich finde ich: Es ist keine Angst unter den Besuchern festzustellen. Es gibt praktisch keine ängstlichen Nachfragen. Wir profitieren natürlich auch davon, dass wir hervorragende Lüftungssysteme haben.

Lesen Sie hier: Robert Pattinson als düsterer „The Batman“

Die Konkurrenz der Streamingdienste

Im vergangenen Sommer haben Sie Ihrer Hoffnung Ausdruck verliehen, dass das Kino nach der langen Pause ein Revival erleben werde. Ist es schon so weit?

Unser Vergleichsjahr ist 2019, also das Jahr, bevor Corona eine Rolle spielte. Wir haben im Jahr 2020 ein Drittel der Besucher von 2019 gehabt und 2021 etwa 40 Prozent. Meine Hoffnung beruhte darauf, dass, wenn die Filme stimmen wie bei James Bond, „House of Gucci“ oder auch „Spider-Man: No Way Home“, die Besucher wiederkommen. Das hat sich bestätigt. Der James-Bond-Film hat mehr als sechs Millionen Besucher gehabt, „Spider-Man“ bald viereinhalb Millionen. Wir merken: Wenn man den Film wirklich sehen will, geht man auch wieder ins Kino. Wir leiden im Moment darunter, dass bei Filmen, die vielleicht etwas anspruchsvoller sind, für die nicht so viel Marketing betrieben wird, dass dort die Zahlen doch deutlich schlechter sind, als sie es vor der Corona-Krise waren.

Woran liegt das?

Das führe ich darauf zurück, dass viele Menschen die Streamingdienste dieser Welt nutzen und überlegen, ob sie für einen Film wie „Cyrano“ ins Kino gehen oder doch lieber zuhause bleiben. Noch fällt diese Entscheidung leider oft zugunsten der Streamingdienste aus.

Lesen Sie hier: Wer wird der nächste Bond-Darsteller?

Kino als Gemeinschaftserlebnis

Braucht man da einen „The Batman“, der wie ein Superhelden-Blockbuster daherkommt und sich dann als eine Art Autorenfilm im Stile des Siebzigerjahre-New-Hollywood entpuppt?

Es geht immer um die Frage: Ist das ein Film, den man im Kino auf der großen Leinwand als Gemeinschaftserlebnis sehen möchte? Wie dauerhaft die Zurückhaltung bei unbekannten Filmen ist, kann ich noch nicht sagen, weil die Lockerungen doch sehr frisch sind.

https://www.youtube.com/watch?v=PYd9BizYmcY

Wie schlimm ist die Konkurrenz durch Netflix und Konsorten?

Es gibt zwei Tendenzen. Die eine ist: Wegen der Corona-Zeit haben immer mehr Menschen diese Streamingdienste abonniert; da muss sich zeigen, wie sich das entwickelt. Die andere Tendenz ist: Die Streamingdienste ziehen ihre Preise an; es gibt auch immer mehr davon, auch wegen des Konkurrenzdrucks untereinander. Da bleibt abzuwarten, ob die Konsumenten dauerhaft bereit sind, drei, vier Streamingdienste zu abonnieren, oder das Geld lieber doch anders ausgeben. Das Kino hat sich in den 120 Jahren seiner Geschichte immer als erstaunlich anpassungsfähig erwiesen. Was man jedenfalls sagen muss: Diese zwei Jahre waren verlorene Jahre. Und trotzdem haben wir investiert und unsere Kinos in Hannover und Braunschweig auf Vordermann gebracht.

Nicht ganz selbstlos, oder?

Nein. Ich glaube fest daran, dass die Menschen, wenn sie nach dieser Zeit mit verstärkter Nutzung der Streamingdienste wieder ins Kino gehen, ein gepflegtes, schönes Erlebnis haben wollen. Deswegen müssen die Kinos sich Mühe geben: optisch, technisch und in Sachen Service. Wenn so ein Kinogast in einen Saal kommt, der verdreckt ist und wo der Nebenmann mit dem Handy telefoniert, geht der doch nie wieder ins Kino.

Angst vor der Schließungswelle

Wird das Kino auch diese Krise überstehen? Das befürchtete große Kinosterben ist ausgeblieben, so zeigen Erhebungen.

Das ist kein Wunder. Auch wenn ich oft darüber geschimpft habe, wie sehr wir diesen Entschädigungszahlungen hinterherlaufen mussten, sind sie ja doch nach einer gewissen, oft quälend langen Zeit ausgezahlt worden. Dadurch konnten 99 Prozent der Kinos überleben. Aber: Wir hatten vor Corona etwa 120 Millionen verkaufte Kinotickets pro Jahr. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir diese Zahl nicht wieder erreichen werden, und hoffen eher auf 100 Millionen. Entsprechend wird es ein paar Kinos treffen, denn es werden nicht alle Betreiber ausgleichen können. Wann die Schließungswelle kommt und wie heftig sie ausfallen wird, ist derzeit reine Spekulation.

Die Branche hatte eineinhalb Jahre auf den jüngsten James-Bond-Film gewartet. Ist ein ähnlicher Hoffnungsträger in Sicht?

Für mich wird der Film des Sommers der „Elvis“-Film von Baz Luhrmann sein. Zum Jahresende wird es die heißersehnte „Avatar“-Fortsetzung geben. Aber es gibt auch so etwas wie die „Minions“ oder deutsche Filme wie „Eingeschlossene Gesellschaft“ und „Der Nachname“ von Sönke Wortmann. Unser Publikum, das etwas erwachsenere, bürgerliche, wird begeistert sein.

Von Stefan Gohlisch