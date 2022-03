Für Hannovers Live-Branche markierte das Genesis-Konzert einen Neubeginn, für die Band einen Abschied, für die 9800 Fans in der ZAG-Arena ein Fest: Die legendäre Band um Phil Collins, Tony Banks und Mike Rutherford, gab ihr erstes von zwei Konzerten in Hannover und spielten sich durch Superhits von „Mama“ bis „Land of Confusion“.