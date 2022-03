Hannover.

Hannover, so erzählt es Anna Depenbusch zwischen zwei Songs, speziell der Pavillon, sei für sie immer eine wichtige Station: „Hier hatte ich einen meiner ersten Auftritte als Sängerin“, sagt sie, „Als Backgroundsängerin in einer Salsaband.“ Überhaupt erzählt Depenbusch viel zwischen ihren Songs: Von Frau Rachhals, ihrem Flügel aus den Zwanzigern, der aufwendig restauriert bei ihr zu Hause in Hamburg steht. Von ihren Freunden und Bekannten, die früher oder später alle mal in ihren Liedern auftauchen. Von ihrem aktuellen Album „Echtzeit“, und wie nervös sie war, als sie es im Vinyl-Direktschnitt – also ohne Pause live auf eine Vinylscheibe gekratzt – aufgenommen hat: „Da muss man die Pausen zwischen den Liedern fühlen“, sagt sie.

Die Station in Hannover ist die zweite in der aktuellen Tour der Chanson-Sängerin, nach Wolfsburg. Ein wenig nervös sei sie noch: „Das ist wie ein erstes Date“, sagt sie und verspielt sich auch gleich am Anfang, beim Song „ABC“, setzt wieder an, lacht, und verspielt sich noch einmal, bis sie es hinbekommt.

Die lustigsten Dinge

Tatsächlich macht das aber nichts: Depenbusch hat keine Band mitgebracht, nur mit einem Flügel sitzt sie unter zirkuszeltartig geschürztem Molton und hat ganz sichtbar Spaß daran, zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder vor Publikum zu spielen. Es sei gerade eine spannende Zeit für Konzerte, sagt sie, „weil uns allen ein bisschen die Routine fehlt. Da passieren die lustigsten Dinge.“

Heimeliges Konzert: Das Publikum im Pavillon beim Auftritt von Anna Depenbusch. Quelle: Christian Behrens

Aber da ist selbstverständlich mehr als charmante Ansagen und elegant überspielte Verspieler: Depenbusch ist eine sehr wandelbare Chansonsängerin, mit einer Stimme, die es schafft, gleichzeitig zart-zurückgenommen und brachial-präsent zu sein. Die über die Liebe zu Seemännern ebenso singt wie über den zu lauten Sex des Nachbarn, die in „Eisvogelfrau“ ebenso die Mathematikerin Emmy Noether besingen kann wie in „Tim liebt Tina“ die romantischen Verwicklungen ihres Freundeskreises.

Ein Hauch von Edith Piaf

Liebe zu Seemännern: Anna Depenbusch. Quelle: Christian Behrens

Das kommt alles luftig rüber, locker, manchmal tragisch, manchmal vertrackt konstruiert, aber nie zum Selbstzweck. Dennoch gibt es da wenig Reibungsfläche: Die Songs entwickeln – durchaus mit der vertrauten DNA von Edith Piaf oder Tori Amos – mitsingbare Melodien, mitklatschbare Takte, umschiffen den Kitsch, die Geschichten lösen sich dann aber meist mit einer zuckrigen Drehung oder einer Pointe auf. So fühlt sich das Konzert sehr heimelig an. Depenbusch redet und scherzt mit dem Publikum, als seien es ein paar Gäste in ihrem Wohnzimmer, denen sie an einem netten Abend ein paar Stücke vorspielt.

Von Jan Fischer