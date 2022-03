Hannover

Ein Häschen in seinem Freigehege – niedlich anzuschauen? Naja, das ist in diesem Fall nicht ganz das richtige Wort: Das Tier heißt „Karnickelköttelkarnickel“ und wurde von Dieter Roth aus Mist geformt, während das Gehege mit schlanken Stahlstreben eher angedeutet als wirklich gebrauchsfertig daherkommt. Immerhin befinden wir uns ja auch nicht in ländlichen Gefilden, sondern im Kunstraum Friesenstraße.

Stark reduzierte Kunst

Wo André Wischnewski die Tradition der hiesigen „Interventionen“ fortführt, bei denen ein Künstler Bezug auf ausgewählte Arbeiten aus der Sammlung von Kunstraum-Inhaberin Gisela Sperling nimmt. In diesem Fall auf deren vier: „Ursprünglich hatte ich mehr auf meiner Liste“, sagt Wischnewski. „Aber im Verlauf hat sich das stark reduziert.“

Dafür kommen die entsprechenden Exponate desto besser zur Geltung, zum Beispiel eine Wandarbeit von Günther Förg, die durch die naturhafte Farbe Grün mit dem benachbarten Karnickel korrespondiert, durch das Material Blei wiederum mit Winschneswskis stählernen Zeichnungen, die sich hier breitmachen. Sie arbeiten, wie der 39-jährige Mannheimer anmerkt, „mit dem Raum und gegen ihn“, und tatsächlich scheint besagter Raum, der einst zum Einrichtungshaus Bock gehörte, ein paar Kontrapunkte ganz gut zu vertragen.

Die Pfeifen des Surrealismus

Vereinzelt sind Gegenstände in das Stahlgeflecht eingebunden, zum Beispiel Pfeifen – das Metall darüber ist derart bearbeitet, dass es wie gefrorener Rauch aussieht. Dass dem Betrachter bei diesem Motiv der belgische Surrealist René Magritte in den Sinn kommt, ist naheliegend, steht aber nicht im Vordergrund: „Ich möchte vor allem, dass die Besucher ihren eigenen Assoziationen nachgehen“, betont Wischnewski. Ein Exkurs durch die Kunstgeschichte ist also nicht angesagt.

Dafür eine Herausforderung: Beim Aufgang in die obere Etage erweist sich die Beschriftung „„Bitte nicht berühren“ als undurchführbar. Denn hier ist ein Wald aus stählernen Flechten errichtet, die wie geschweifte oder eckige Klammern geformt sind. „Hier muss jeder entscheiden, ob er sich selbst ein- oder ausklammern will“, sagt der Künstler, der übrigens selbst nicht kontaktlos durch sein Werk kommt.

Zerschnitte Comic-Hefte

Wer seinen Mut zusammennimmt, wird belohnt. In einem Raum befinden sich mit Messerschnitten bearbeitete Comichefte: Bei den übereinander geschichteten Seiten fehlen die Bilder, nicht aber unbedingt die Soundwords wie „Pow!“ oder „Arrrgh!“ - so entsteht eine sehr spezielle Art von dreidimensionaler Graphik. Wischnewski stammt aus Mecklenburg-Vorpommern und ist erst nach dem Umzug in den Westen ernsthaft mit Comics in Berührung gekommen: „Mein erstes Asterix-Heft war etwas ganz Besonderes für mich. Die Verbindung von Bild, Bewegung und Sprache fasziniert mich bis heute.“ Was zu beweisen war: Nebenan befinden sich metallene Gebilde, die in ihrer Verbindung von Decke und Boden wirken wie die Speedlines, wenn etwas mit großer Wucht vom Himmel stürzt. Klingt nach einer facettenreichen Ausstellung? Ist es auch.

