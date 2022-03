Hannover

Die Decken sind niedrig, die Teppiche alt. Da mag noch so viel Sonnenlicht durch die schlierigen Scheiben scheinen, ein Ort zum Wohlfühlen ist sie nicht, die sogenannte Künstleretage im Ihme-Zentrum. Aber das soll sich ändern: Hier soll eine Wellness-Oase entstehen, ein „Nerven-Spa“ – für die neue Produktion der freien hannoverschen Theatergruppe „Operation Wolf Haul“: „Das Beste von mir“.

Das Projekt ist eine Art Einladung zu sich selbst. „Der Untertitel lautet ja ,Die Totalkrise‘“, sagt Regisseur und Dramaturg Volker Bürger: „Ich denke, es gibt im Moment das weit verbreitete Gefühl: Was kommt denn noch alles? Wie stehen wir das durch, als Einzelne und als Gesellschaft?“ Und seine Partnerin Natalie Köhler ergänzt: „Wobei ich glaube, dass es dieses Gefühl der dauernden Krise nicht erst seit Corona gibt. Sie hat nur jetzt einen Namen bekommen.“

Ein Raum in Pink

Dem möchte die fünfköpfige Gruppe etwas entgegensetzen. Die einzelnen Räume jener Etage, die die Agentur für Zwischenraumnutzung hannoverschen Kunstschaffenden zur Verfügung stellt. Da wird ein Zimmer zum komplett verdunkelten Dark Room, ein anderer in Pink ausgeschlagen, weil die Farbe – man hat das in US-amerikanischen Gefängnissen ausprobiert – besonders beruhigend gilt. Das Publikum begegnet sich und den Spielenden in unterschiedlichsten Konstellationen mal in der Gruppe, mal einzeln.

Im Ihme-Zentrum (von links): Volker Bürger, Sebastian Jakob Doppelbauer, Natalie Köhler und Maraia Jakimov von „Operation Wolf Haul“. Quelle: Rainer Dröse

Da habe man von der vorherigen Produktion „Willi“ gelernt, einer Auseinandersetzung mit dem Tod in verschiedenen pandemiegerechten Formaten: „Wenn wir in Vorleistung gehen und etwas von uns offenbaren, unsere Schwächen und Abgründe zeigen, gehen wir auf ganz neue Weise in die Kommunikation mit dem Publikum“, sagt Köhler.

Traumata der Vergangenheit und Zukunftsängste

Spielerisch soll es sein, ein Gebiet, in dem Theaterleute laut Bürger Experten sind: „Dieses Im-Moment-Sein des Spiels ist auch eine ganz wichtige Strategie für Menschen, die es im Alltag nicht mehr schaffen: dass sie einen Freiraum für das Hier und Jetzt bekommen.“

Der Mensch habe den Kontakt zur natürlichen Zeit verloren, betont Schauspieler Sebastian Jakob Doppelbauer: „Die lineare Zeit kennt man eigentlich erst seit dem Industriezeitalter; zuvor haben die Menschen Zeit als zyklisch empfunden und waren viel mehr in der Gegenwart.“ Heute hingegen reibe man sich auf zwischen den Traumata der Vergangenheit und Zukunftsängsten.

Kunst der Begegnung als Gegenentwurf

„Wir haben einfach gelernt, dass jeder seinen Rucksack trägt“, sagt Köhler. „Das Beste von mir“ soll daher auch die Strategien untersuchen, die die Gesellschaft anbietet, um zu sich selbst zu kommen, zwischen Esoterik, Fitnesswahn und Performancedruck – mit der Kunst der Begegnung als Gegenentwurf.

Beim Aufbau: In diesem Raum entsteht eine Art Therapiezimmer. Quelle: Rainer Dröse

Schon vor der Premiere am 24. März möchte die Gruppe mit seinem Publikum in Kontakt treten. Der Umzug vorher von der Probenwohnung in Ricklingen ins Ihme-Zentrum wird mit einer Art Parade zelebriert werden. Schon jetzt kann man sich per Kurznachricht mit den Machern vernetzen – an (0157) 36121556. Und am Sonnabend, 12. März, schafft Operation Wolf Haul ein großes Sofa auf die Lister Meile, um dort, am Pferdebrunnen, zwischen 10 bis 12 Uhr, mit Passanten zu reden. Auf dass die Genesung beginne.

„Das Beste von mir“ am 24., 25., 26. und 31. März sowie am 1. und 3. April jeweils ab 20 Uhr im „Nerven-Spa“ im Ihme-Zentrum (Ihmepassage 7). Tickets über karten@wolfhaul.de. Jeder zahlt, so viel er mag und kann.

