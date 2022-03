Hannover

Kein vernünftiger Komponist würde so eine Oper beginnen. Der in Triolen hingehuschte Abwärtslauf ist schon vorbei, ehe die Hörer begriffen haben, dass das Stück begonnen hat. Zudem muss er sich gegen eine kantige Punktierung in den Begleitstimmen behaupten – das kann kaum gut gehen, wenn das Orchester noch nicht warm gespielt ist.

Doch Hector Berlioz, der seine Oper „Béatrice et Bénédict“ genau so beginnen lässt, hat auch sonst keine Mühen gescheut, um als unvernünftiger Komponist wahrgenommen zu werden. Und die Streicher der NDR Radiophilharmonie, die mit dieser Ouvertüre am Freitag in ihr Sinfoniekonzert starten, sind von der ersten Sekunde an voll konzentriert. Das Konzert am Donnerstag musste wegen einiger Corona-Verdachtsfälle abgesagt werden.

Kapriziöse Ouvertüre

Mit dem kapriziösen Stück setzt Dirigent Fabien Gabel, der wie derzeit fast alle Gäste im Funkhaus ein möglicher Nachfolger von Chefdirigent Andrew Manze ist, bei seinem Hannover-Debüt auf Risiko: Man kann damit mehr verlieren als gewinnen. Dass dem Franzosen mit dem ihm kaum bekannten Orchester eine sehr gute Aufführung glückt, ist ein unauffälliger Triumph, den man leicht überhören kann.

Auch sonst legt es der 1975 in Paris geborene Dirigent mit der flüssigen, eleganten Schlagtechnik nicht auf den ganz großen Effekt an. Maurice Ravels Ballettmusik „Ma Mère l’Oye“ überzeugt mit feinen Details und flirrenden Farben. Am Ende aber zögert das Publikum mit dem Applaus, weil es nicht sicher ist, ob das hier selten gespielte Stück auch wirklich zu Ende ist.

Allgemein bekannt ist das Klavierkonzert von Robert Schumann. Solist Francesco Piemontesi hat mit einer sonderbar distanzierten Interpretation allerdings wenig Neues zur Rezeption beizutragen. Und Gabel beschränkt sich hier auf die Rolle des höflichen Begleiters.

Mehr Musik aus Frankreich spielt die Radiophilharmonie am Mittwoch, 25. Mai: Thomas Søndergård dirigiert Werke von Ravel, Saint-Saëns und Debussy im Großen Sendesaal.