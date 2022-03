Hannover

Kurt Drawerts „Dresden. Die zweite Zeit“, entstanden während und nach 2018, als er Stadtschreiber in Dresden war, ist ein aufwühlender Text. Die Stadt Dresden in ihrem Hang, sich zum Mythos zu verklären, wird dem Autor zum Ort einer schonungslosen Befragung seiner selbst, seiner Familie, der DDR-Geschichte, zum Epizentrum der aufgeheizten Situation in Sachsen und Ostdeutschland heute. Selten wird einem so plausibel, wie sehr Privates zugleich politisch ist.

Drawert schreibt autobiografisch

Kurt Drawert, der im vergangenen Jahr in Hannover mit dem „Walter Kempowski Preis für biografische Literatur“ ausgezeichnet wurde, schreibt auch hier autobiografisch. 1967 zog die Familie mit dem damals Elfjährigen aus dem kleinen brandenburgischen Hohen Neuendorf nach Dresden, wo der Vater eine leitende Stelle bei der Kriminalpolizei bekam. 1968 begrüßt der Junge mit anderen begeisterten Pionieren sowjetische Panzer, wird ermuntert, in einen hineinzuklettern – wo ihn Angst, Panik, Todesahnung überfallen. Er beschreibt das als Initiationserlebnis: Die Begegnung mit einer unheimlichen, kalten, dunklen Realität, Kehrseite der herrlichen Ordnung und inszenierten Harmonie. Von da an nimmt er bewusster den wachsenden Widerspruch wahr.

Risse durch die Alltagswelt

Ein Riss tut sich auf. Einer von vielen, die sich durch seine Alltagswelt ziehen. Die zunehmende Entfernung von seinem herrischen Vater, zugleich von den autoritären Praktiken in der Schule, die Suche nach dem eigenen Weg in die Literatur, bis zur Rebellion – das ist sein autobiografischer Stoff.

Kurt Drawert gestaltet ihn in einer Abfolge von Textbausteinen: berichtete Erinnerung und Gegenwart, Essays, Randnotizen zu Lektüre. Er verzichtet auf Chronologie, um stattdessen das Heute mit der Vergangenheit rückzukoppeln. Er schildert wenig, durchdenkt, interpretiert mehr. Unablässig um Fragen kreisend, wird sein Text zur Tiefenbohrung. Damit mutet er seinen Lesern einiges zu. Fast jeder mögliche Einwand gegen seinen Text findet sich einige Seiten später ausgesprochen.

Das geht nur zerklüftet

Begreift man, dass all dies gar nicht anders als zerklüftet sein kann, zieht es einen hinein in einen Denkraum, von dem Drawert sagt: „Andererseits ist es mir immer um Erkenntnis gegangen, wenn ich irgendetwas schrieb, und letztendlich um poetische Erkenntnis, die auch das zur Sprache bringt, was im Dunkeln aller Wörter bleibt.“ Es ist dieser Ernst, der fasziniert.

Die Dresdner Altstadt mit der Frauenkirche. Quelle: Sebastian Kahnert

Das Dilemma des erinnernden Erzählers: um erklären zu können, muss er Unrühmliches über die Eltern schildern, Verdrängtes aufspüren, Verschwiegenes aussprechen, muss verletzen. Sich selbst nimmt er dabei nicht aus. Er findet sich unerträglich. Ertappt sich am Ende in einem Paradox: Anders als sein Vater zu werden, mag ihm gelungen sein. „Nur ist das Gegenteil mitunter dasselbe. Wir erben zu viel, um sagen zu können, nichts verbindet uns mit etwas.“

Aus schmerzhafter Erfahrung hat dieser Autor ein feines Gespür entwickelt für Formen autoritärer Bevormundung des Individuums. Die sind mit dem Ende der DDR nicht verschwunden. Sie treten heute nur in anderer Gestalt auf. Im Gewand eines digitalen Services etwa, der unsere Bequemlichkeit bedient im Austausch gegen unsere privatesten Daten, oder einer Fortschrittsparanoia, einem totalitären Szientismus und Technizismus. Das reißt er vorerst nur an. Vielleicht folgt er dieser Spur. Womöglich hätten wir abermals Erhellendes von ihm zu erwarten.

Kurt Drawert: „Dresden. Die zweite Zeit“. C. H. Beck. 294 Seiten, 22 Euro. Am Donnerstag. 10. März, liest Kurt Drawert im Literaturhaus Hannover aus seinem Roman. Beginn: 19.30 Uhr

Von Tomas Gärtner