Hannover

Die sogenannte Winterruhe ist seit Donnerstag beendet, Niedersachsen will nach und nach die Corona-Einschränkungen lockern – auch bei Rock- und Popshows. Doch die Konzertveranstalter bleiben zurückhaltend. Die meisten blicken auf die Zeit nach dem 20. März, wenn die Beschränkungen komplett aufgehoben sein sollen. Seit Donnerstag gilt ein Stufenplan, dessen zweite Stufe bereits am 4. März in Kraft tritt und dann am 20. März auslaufen soll.

Für Hannover Concerts sind die als Ausnahme genehmigten Genesis-Shows am 10. und 11. März in der Arena an der Expo-Plaza zwar ein Signal an die gesamte Branche. Aber die meisten Konzerte bis weit in den März hinein hat Hannovers größte Konzertagentur bereits verlegt. Das hat bei vielen Künstlern mit Tourneeplanung zu tun, die wegen der immer noch unsicheren Situation und der unterschiedlichen Regelungen in einzelnen Bundesländern kaum verlässlich vorzulegen ist – kurzfristig schon gar nicht.

„Das ist ein Flickenteppich“, beschreibt es Nico Röger, Geschäftsführer von Hannover Concerts, der in den kommenden Wochen wohl oder übel „Einzelfallentscheidungen“ treffen will. Wie viel Bewegung im Konzertkalender sei, zeige die für den 3. März geplante Show der Band Jeremias im Capitol. „Wir hätten das durchgezogen, aber nun hat die Band gerade entschieden, noch einmal zu verlegen.“ Um auf dem Laufenden zu bleiben, könne er den Musikfans und Karteninhabern daher derzeit nur empfehlen, auf hannover-concerts.de den jeweils aktuellen Stand nachzusehen.

Für Hannover Concerts sind die als Ausnahme genehmigten Genesis-Shows am 10. und 11. März in der Arena an der Expo-Plaza ein Signal an die gesamte Branche Quelle: Avalon/dpa

„Abwarten, ob sich die Menschen schon trauen“

Wie schon bei früheren Corona-Verordnungen verursacht auch die aktuelle Verordnung für Rätselraten bei den Veranstaltern. Es geht um 2G, 3G, Maske auf, Maske ab. Im komplett bestuhlten Theater am Aegi ist die Situation noch am übersichtlichsten. Bis zum 4. März darf der 1150 Menschen fassende Saal im „Schachbrettmuster“ mit Gästen ohne besetzt werden. Danach gilt: Eine komplette Auslastung ist möglich, die Maske muss bis zum Sitzplatz getragen werden. „Wir müssen abwarten, ob die Menschen sich das schon trauen“, sagt Theaterleiter Jürgen Hoffmann.

Die Agentur Living Concerts wird bis Ende März keine Konzerte anbieten: Produktionsleiter Dirk Sadlon Quelle: Samantha Franson

Die Agentur Living Concerts wird bis Ende März keine Konzerte anbieten. Körperkontakt und Enge gehörten bei ihren Shows einfach dazu, ein Publikum mit Maske sei kaum denkbar. Außerdem sei man auf den Getränkeverkauf angewiesen, sagt Dirk Sadlon von Living Concerts. „Am Sitzplatz die Maske abnehmen – im Club Lux gibt es ungefähr zwölf Hocker und ein paar weitere Sitzgelegenheiten, das war’s.“ Außerdem sehe er sich außer Stande, bei Konzerten mit 500 Menschen im Musikzentrum oder 1600 im Capitol die Einhaltung der Maskenpflicht zu kontrollieren. „So viele Leute kann ich da gar nicht hinstellen.“ Sadlon will abwarten, am 2. April ist das erste Konzert mit Emma6 im Lux geplant.

Von Uwe Janssen