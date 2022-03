Hannover

39 Jahre alt, größere internationale Erfahrung in Sachen Ausstellung und ein Kenner der jüngeren Kunstszene: Christoph Platz-Gallus wird der neue Direktor des Kunstvereina und damit Nachfolger von Kathleen Rahn, die neue Direktorin des Marta Herford geworden ist.

Christoph Platz-Gallus blickt auf eine beachtliche Liste von Ausstellungsformaten zurück, hat bei der documenta 14 mitgemacht, leitete dabei Ausstellungen in Athen und Kassel, hat früher Erfahrungen beim Skulpturenprojekt Münster gesammelt, im Westfälischen Kunstverein wie auch in anderen Institutionen in Norwegen. Vor Hannover war er kuratorischer Leiter beim „Steirischen Herbst“ in Graz.

Künstler sollen vor Ort arbeiten

Christoph Platz-Gallus schwärmt von den Möglichkeiten des hannoverschen Kunstvereins, von seinen „großartigen Räumen“, die es ermöglichten, Künstler für den Ort zu begeistern. Was für ihn wichtig ist, denn er schätze Künstler, „die mit der Zeit arbeiten, die sie vor Ort verbringen“. Ein deutliche Absage erteilt er reisenden Kulturformaten, die austauschbar sind.

Ob der neue Direktor auch in Hannover leben und wohnen wird, ist noch nicht ausgemacht, das müsse er erst mit Frau und Kind besprechen. Seine Frau hat immerhin eine Stelle in Berlin bekommen. Der Vertrag läuft fünf Jahre. Mit dem Ausstellungsbudget stehen noch Verhandlungen an. Eine Erhöhung würde Christoph Platz-Gallus begrüßen, denn die ihn interessierenden Künstler erzielten ihre Einnahmen weniger durch den Kunstmarkt als durch Ausstellungsprojekte.

Solidarische Kunst

Das Programm, für das der neue Direktor steht, ist angemessen zeitgeistig. „Angesichts drängender geopolitischer Fragen – die die Notwendigkeit von Solidarität in den Vordergrund rücken – braucht die Kunst Räume und Menschen, die ihren Machern Raum zum Handeln geben“, sagt er. Und wer könnte das sein? Eine Richtung deutet der Kurator und Kulturmanager zumindest an. Zu den für ihn wichtigen Künstlern gehört Hiwa K, der 2018 im Kunstverein seinen „Moon Calender“ aufgeblättert hat – in dem er unter anderem seine Fluchterfahrungen aus dem Irak künstlerisch verarbeitete.

Einstimmige Entscheidung

Die Entscheidung für Christoph Platz-Gallus war einstimmig gefallen – nach einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren. Die Stelle war öffentlich ausgeschrieben worden. „Wir hatten eine tolles Bewerberfeld“, so Kunstvereinsvorsitzende Silke Sommer. Die Kandidaten kamen unter anderem aus den Niederlanden, Frankreich und Österreich. Eine Shortlist von sieben Bewerberinnen und Bewerber wurde von einer professionellen Jury begutachtet. „Ein Grund für die Entscheidung war die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Kunstvereinsgedanken“, so Sommer. So hoffe, dass der neue Direktor die internationale Strahlkraft des hannoverschen Kunstvereins weiter verstärkt.

Im Februar 2023 wird der neue Direktor mit seinem Ausstellungsprogramm beginnen.Wer den neuen Direktor kennenlernen möchte: Am kommenden Samstag gibt es in den Räumen des Kunstvereins von 15 bis 18 Uhr ein zwangloses Meet-and-Greet.