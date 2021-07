Hannover

„Angst“, deklamiert Rainer Frank: „Angst ist fantastisch. Angst bringt Bewegung hervor!“ Frank spielt den eingebildeten Kranken. Vielleicht ist er es auch; wer weiß das schon genau im Jahre 2 in Corona. Jedenfalls stellt er ihn dar, und er stellt sich dar – im „Molière von Völksen“, dem ersten Sommertheaterstück im Hermannhof, dieser weltabgewandten Idylle der Region im Deister.

Fünf Schauspielerinnen und Schauspieler, dazu zwei Musiker und Regisseurin Ruth Messing proben dort seit Anfang Juli. Obwohl: Sie haben sich dort vor einem Jahr eingeschlossen, behaupte das Stück, sind vor der Pandemie in die Provinz geflohen, drohen allmählich durch und spielen ebenso aus Selbstschutz wie aus Begeisterung ein bisschen Theater.

Bekannte Figuren, bekannte Spieler, neues Stück

Man kennt ihre Figuren, auch wenn zwei davon geschlechterverkehrt sind. Neben Franks Kranken und Jonas Steglichs Menschenfeind sind auch eine Donna Juanita (Wassilissa List) und eine Geizige (Andrea Casabianci) unterwegs. In Andreas Sigrist bündeln sich alle Diener, die Molière in seine Stücke schrieb.

Und man kennt die Akteure. Frank und Steglich waren lange Jahre Mitglieder im hannoverschen Schauspiel-Ensemble unter Lars-Ole Walburg. Wassilissa List (Tochter des Schauspielers Wolf List) war dort unter anderem in Mina Salehpours denkwürdiger „Richtfest“-Inszenierung zu sehen. Regisseurin Messing hatte der Ballhof vor fünf Jahren die wunderbar schräge Stummfilm-Version von Schillers „Räuber“ zu verdanken.

Stationentheater mit Schlagzeug

Auch die Musiker sind dem Staatstheater verbunden: Martin Engelbach war dort musikalischer Leiter, bis ihn Florian Fiedler nach Oberhausen mitnahm. Lars Erhardt spielt dort noch immer, zuletzt vor der Sommerpause im „Was ihr wollt“-Hoftheater.

Jetzt haben sie ihre Instrumente auf Räder gepackt; Schlagzeuger Engelbach kann sich seine Basstrommel umschnallen: „Der Molière von Völksen“ wird ein Stationentheater. Die Bühne ist ein noch nicht fertig ausgestatteter Aufbau auf dem Anhänger eines historischen Treckers. „Molière schrieb für fahrendes Theater“, erklärt Frank: „Das nehmen wir auf.“ Die bis zu 100 Zuschauer und Zuschauerinnen laufen mit. „Und dann enden wir auf der Terrasse vor dem schönen Tschechow-Haus“, sagt Steglich und weist in Richtung des holzverkleideten Haupthauses.

Musik: (von links) Martin Engelbach, Lars Erhardt und Jonas Steglich. Quelle: Rainer Dröse

Das Stück ist ein wilder Verschnitt der klassischen Stoffe. Rollen und Rollenspieler verwischen sich. Aus der fundamentalen Verzweiflung der Figuren spricht immer auch die Verunsicherung einer Branche, mit der in den vergangenen Monaten gut umgesprungen wurde. „Diese Figuren sind halt alles Systemrelevante“, sagt Steglich in galligem Humor. „Ich hasse Musik!“, singt seine soziophober Charakter zu Punkrock-Klängen in dem Stück, und man ahnt, er meint das Gegenteil.

Anarchischer Geist mit honorigen Förderern

Es steckt viel von dem anarchischen Geist der Ära Walburg in dieser Inszenierung. Ein Aufwärmen dieser Zeit soll es aber nicht werden: „Dagegen verwehre ich mich entschieden“, sagt Frank – „allein weil wir alle uns weiterentwickelt haben und heute ganz woanders stehen“. Man kennt sich, man schätzt sich, man will etwas reißen. Das ist kein Laienschauspiel auf der grünen Wiese, sondern ambitioniertes freies Theater in traumhafter Kulisse.

Gerne auch langfristig: Der Ideengeber, Hermannshof-Geschäftsführer Eckhart Liss, träumt schon davon, aus dem vorerst einmaligen Sommertheater eine Institution zu machen. Und einige der Förderer – neben Region, Land und Stiftung Niedersachsen auch der Fonds Darstellende Künste in Berlin – hätten schon signalisiert, dass auch sie das erhoffen. „Ich glaube“, sagt er, „dass hier eine ganz große Nummer abgeht.“ Und sieht man, mit welcher Leidenschaft geprobt wird, ist daran kein Zweifel angebracht.

Sechs Vorstellungen vom „Molière von Völksen“ sind auf dem Hermannshof Völksen (Röse 33, Springe) angesetzt: am 6., 7., 8.. 12., 13. und 14. August, jeweils ab 19.30 Uhr. Karten (15, bei der Premiere 20 Euro) reserviert man online.

Von Stefan Gohlisch