Meros erste Tour: So war der Auftakt in Hannover

Hannover

Ein 19-Jähriger sitzt auf der Bühne des Capitols, er trägt einen Jogginganzug und futtert Chips. Das alleine reicht schon, um etwa 1500 Fans im Teenager-Alter zum Kreischen zu bringen.

Denn da sitzt nicht irgendwer und isst Chips, da sitzt Mero. Ihr neuer Held. Der, der seiner Generation vormacht, wie es ganz einfach funktioniert, ein Rapstar zu werden. Nämlich mit nichts als einem Smartphone.

Das hat der 19-jährige Shootingstar auch heute dabei. Wo bei anderen Künstlern aufwendige Lichteffekte über die Bühnen-Leinwand flimmern, sieht man bei Mero den Home-Bildschirm seines iPhones. Bevor er spricht, spricht Siri, Apples Sprachassistentin. Sie kündigt Meros ersten Song an – und dann ballert Mero los.

https://www. youtube .com/watch?v=9Ew461CAlmQ

So heißt zumindest sein erster Song. Die Fans sind bei „Baller los“ genauso textsicher wie Mero selbst. „Auf dem Weg nach oben, will die Million. Geh zur Seite, Digga, ich will alles holen.“ Siri hat unterdessen den Kameramodus gestartet, in diesem spielt das Smartphone Videos ab – so als würden sie gerade gedreht werden.

Denn so wurde Mero berühmt, mit Handyvideos. Er baute sich in den sozialen Medien damit so eine große Fanbase auf, dass sein erster Track, „Baller los“, in vier Tagen fast sechs Millionen Views auf Youtube und über vier Millionen Streams auf Spotify generierte und direkt auf Platz eins der deutschen Single-Charts landete. Genauso wie seine zweite Single „Hobby Hobby“ und seine dritte,„Wolke 10“, mit

4,4 Millionen Videoaufrufe innerhalb von 24 Stunden. Rekorde über Rekorde.

Und all das ist nicht mal ein Jahr her, erst im November 2018 erschien der erste Song. Heute, elf Monate später, hat Mero bereits zwei Alben rausgebracht. „Unikat“ erschien am vergangenen Freitag, Mittwoch startete er seine erste Tour. Ausverkauft. Das Konzert in Hannover musste vom Musikzentrum ins Capitol verlegt werden, so groß war die Anfrage.

Das alles scheint Enes Meral, wie der 19-Jährige eigentlich heißt, selber alles noch nicht so richtig fassen zu können. „Krank“ ist wohl sein am häufigsten benutztes Wort heute Abend. „Ich habe Gänsehaut“ sagt er auch immer wieder. „Ich bin ein Star geworden. Das ist noch immer ein bisschen komisch“, sagt er. Generell sagt er viel heute Abend. Nicht nur in seinen Raps.

Immer wieder sucht er den Kontakt zu seinen Fans, gibt sich aufmerksam und dankbar. Er verteilt Wasserflaschen ans Publikum, sagt „Ist nicht schlimm, wenn ich nichts mehr bekomme, Hauptsache ihr seid gut versorgt.“ Er erkundigt sich, ob sie kaputt sind oder ob sie noch Lust haben. Nein, ein Gangsterrapper ist Mero nicht. Auch wenn sein Wortschatz nur begrenzt ist, die Texte nicht sehr anspruchsvoll und der 19-Jährige nicht mit dem F-Wort geizt.

Das macht einen aber nicht gleich zum Ganster-Rapper. Denn mindestens so oft wie das F-Wort baut Mero Heimat-Kultur in seine Songs ein. Viele Melodien klingen Türkisch, im Song „Olibir“ singt er in seiner Muttersprache. Und Rüsselsheim, seine deutsche Heimatstadt, ist sowieso omnipräsent in seinen Raps. Auf seinem Handyhintergrund steht „QDH“, immer wieder ruft er diese drei Buchstaben. Sie stehen für „Quatre Deux Huit“, also „Vier Zwei Acht“ – die Postleitzahl von Haßloch in Rüsselsheim. „QDH Family“ nennt er seine Fangemeinde.

Doch mit Hannover scheint Mero auch zu sympathisieren. „ Hannover war schon immer krank“, sagt er. Er habe sich gefreut, dass seine Tour hier startet. „Jackpot dachte ich“. Und bevor er von der Bühne geht, macht er noch ein Foto mit dem Publikum. „Jeder soll sehen, was Hannover drauf hat.“

Von Josina Kelz