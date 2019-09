Berlin

Rammstein-Sänger Till Lindemann (56) hat ein zweites Album des deutsch-schwedischen Duos Lindemann angekündigt. Das Album "F & M" werde im November erscheinen, teilte die Agentur Check Your Head am Freitag in Berlin mit. Ausgangspunkt der neuen Lieder sei eine Zusammenarbeit gewesen zwischen Till Lindemann und dem Hamburger Thalia Theater im Rahmen einer Adaption des Gebrüder-Grimm-Märchens "Hänsel & Gretel" mit Themen wie Angst, Hoffnung, Armut, Überfluss, Kannibalismus oder Tod.

Mit dem schwedischen Multiinstrumentalisten Peter Tägtgren (Hypocrisy, Pain) hatte der Rammstein-Frontmann bereits 2015 ein Album eingespielt. "Skills in Pills" landete in Deutschland auf Platz eins der Album-Charts. Als erste Auskopplung für das zweite Lindemann-Album wurde am Freitag das brachiale Rockstück "Steh Auf" veröffentlicht.

