Er kann es einfach nicht lassen: Wenn Rammstein-Sänger Till Lindemann einen neuen Song veröffentlicht, wird der Skandal gleich mitgeliefert. So auch an diesem Freitag, als das Video zum neuen Song „Knebel“ auf Youtube veröffentlicht wurde. Denn bereits nach wenigen Stunden wurde der Clip wieder gelöscht und durch eine zensierte Version ersetzt.

Besonders in der zweiten Hälfte des Songs wird immer wieder ein schwarzes „Censored“-Schild über den Szenen eingeblendet. Seitdem spekulieren die Fans wild, was in der ursprünglichen Fassung denn so Schlimmes zu sehen war und ob das Video nun krank oder genial ist.

okay wow was soll man sagen.. gewohnt crazy, provokant und nochmal crazy aber fucking amazing#lindemann — Pupskatzi =^•ᴥ•^= (@karomagkekse) November 1, 2019

Ursprüngliches Video enthielt offenbar pornografischen Inhalt

Als Erstes über das Originalvideo berichtet hat die „Bild“, die den Inhalt offenbar kennt. Demnach habe man in der ungeschnittenen Version gesehen, wie Lindemann von einer nackten, blutenden Frau oral befriedigt wurde. Auch habe man ihren komplett entblößten Unterleib gesehen. In Deutschland gilt es laut Paragraf 184 des Strafgesetzbuches als Pornografie, wenn man das weibliche Geschlechtsmerkmal zeigt. Die Verbreitung pornografischer Schriften (dazu zählen auch Musikvideos) wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

Aber auch die vermeintlich harmlosere Version des Videos hat es in sich. Nach 2:18 Minuten wandelt sich der bis dahin melodiöse Song in eine brachiale Metal-Version. Zu sehen ist Lindemann, der in einer unter Wasser stehenden Ruine unter anderem einem Aal den Kopf abbeißt. Definitiv nichts für schwache Nerven ...

RND/kiel