Ralf Königs Corona-Tagebuch erscheint als Comic-Band

Es ist Frühling. Zeit für die passenden Gefühle. „Ich will raus“, nölt Paul: „Sex ist eine Naturgewalt!“ Geht nicht, entgegnet Konrad, gelassen das Klavier spielend: „Das dauert noch Monate!“ Paul verzweifelt: „Kastriert mich ...“ Last und Lust in der Pandemie liegen eng beieinander, und kam einer hat das im vergangenen Jahr so schön auf den Punkt gebracht wie Comic-Künstler Ralf König mit seinem Corona-Tagebuch. Nun liegen die damals online veröffentlichten Seiten als Band vor: „Vervirte Zeiten“.

Es begann im März 2020. Dieses seltsame Virus rückte näher, war anfangs kaum greifbar und schickte sich an, das Leben aller zu verändern. Und Ralf König selbst saß ratlos zuhause, konnte die Welt nicht mehr so recht verstehen und versuchte es doch. „Da war ich erst mal drei, vier Tage sehr verdattert und hab den Stift nur für spontane kleine Einfälle in die Hand gekriegt“, sagte er wenig später im NP-Interview: „Ich merkte, das hilft mir aus der seltsamen Katastrophenstimmung.“

Rolliger Paul, stoischer Konrad

Er ließ sein berühmtes Schwulenpaar Konrad und Paul als Stellvertreter diese Zeit in alle ihren Ängsten und Absurditäten verleben. Jeden Tag veröffentlichte er auf Facebook und Instagram einen Comic, vier Panel, Alltag hautnah. König erzählte vom dauerrolligen Paul, den die Hormone übermannten, und vom braven Konrad, der stoisch weiter Zeitung las und Klavier spielte, während sein Partner winselnd an der Tür kratzte.

Pandemie kreativ: Seite aus dem Comic-Band „Vervirte Zeiten", dessen Bilder als eine Art Corona-Tagebuch schuf.

König ließ sich von seinen Figuren führen – und von den Reaktionen der Leser: Ein nie gezeigter Supermarkt-Filialleiter, den Paul anschmachtete, wurde zum Publikumsliebling und dann zum Running Gag. Und als die Leserschaft Konrad angesichts des promisken Pauls zu bedauern begann, zeichnete König ein paar Cartoons, die zum einen die gereifte Liebe zwischen den beiden zeigte, und andererseits Konrads stoische Haltung erklärten.

Das Cover: „Vervirte Zeiten

Immer mehr Personen bevölkerten die Comics: Pauls greiser Vater, der das Kiffen für sich entdeckte, die schlichte Schwester, die sich nach Mallorca sehnte, die befreundeten Lesben, die den alten weißen schwulen Mann des Chauvinismus bezichtigten ... Wie alle guten täglichen Cartoons erzählte jeder einzelne eine abgeschlossene witzige Geschichte – alle zusammen werden sie zur gezeichneten Chronik einer verrückten Zeit.

„Ich wäre schon in der Psychiatrie ohne Humor“

Für die Leserschaft wurde die tägliche Lektüre zum Ritual und das Schwulenpaar zu guten Bekannten. „Es tut den Lesern offenbar gut, morgens bei Facebook reinzuschauen und erst mal einen meiner kleinen Comics zu lesen“, sagt König vergangenes Jahr der NP. Und auch ihm habe das tägliche Zeichnen geholfen: „Ich wäre schon in der Psychiatrie ohne Humor. Dazu brauche ich kein Virus!“ Man kann eben auch an und mit Corona Spaß haben.

Bis Ende Oktober zeichnete König an den Cartoons; zu Weihnachten gab es noch eine Zugabe, mit einem versöhnlichen Ende für Konrad und Paul und ihre Fans. Ein Fest der Liebe und der zwischenmenschlichen Nähe – auch das braucht man in allen Zeiten und nicht nur in der Pandemie.

Ralf König: „Vervirte Zeiten“. Rowohlt, 190 Seiten, 24 Euro.

