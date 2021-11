Hannover

„Ich bin Vegetarier“, sagt der Mann, „aus Überzeugung.“ Aber manchmal, beichtet er, überkomme es ihn: Dann müsse er einfach zum Griechen gehen und einen großen Grillteller bestellen. Ein Geheimnis, ein „Bankgeheimnis“ – zu hören in der gleichnamigen Installation des Quartier Theaters.

Vor einigen Monaten schon hatte das Leitungsteam – Tim von Kietzell, Inka Grund und Julia Gentili – das ehemalige Theater Erlebnis in der Nordstadt umbenannt, um auch namentlich zu signalisieren, dass man fortan mehr denn je Theater für den Stadtteil und im Stadtteil zu machen gedenke. Die Pandemie vereitelte manche Pläne. „Bankgeheimnis“ wurde von Anfang an coronakonform konzipiert.

Von Kindheitssünden bis Rumpelstilzchen

Schauplätze sind sechs Bänke im öffentlichen Raum, an denen Lautsprecher angebracht sind. Aus ihnen erklingen Stimmen – Schauspieler haben eingesprochen, was Nordstädter den Theatermachern verraten haben. „Wir haben 500 Postkarten verteilt; 80 kamen zurück“, sagt von Kietzell, während er einen der Lautsprecher an einer Bank an der Lutherkirche, vis-a-vis der dortigen Tischtennisplatte, montiert.

Die Initiatoren: Tim Kietzell und Inka Grund vom Quartiert Theater haben sich „Bankgeheimnis“ mit Kollegin Julia Gentili ausgedacht. Quelle: Samantha Franson

Die Bandbreite ist groß. Die gebeichteten Geheimnisse reichen von sehr ernsten Themen wie Missbrauch-Erfahrungen und Traumata bis zu lässlichen Kindheitssünden. Gleich vier Spaßvögel, erzählt Grund, hätten Rumpelstilzchen zitiert: „Ach, wie gut, dass niemand weiß ...“ Die sechs Bänke funktionieren wie beredte Beichtstühle, untermalt von cineastischen Streicher-Klängen, die Johannes Keller von der Gruppe Kasimir Effekt komponierte. „Wir haben uns ansonsten dagegen entschieden, die Texte in irgendeiner Form zu inszenieren“, sagt Grund: „Sie sollen für sich stehen.“

Manches Geheimnis lastet schwer

Geheimnisse seien, hat von Kietzell festgestellt, ein Tabuthema in unserer angeblich so offenen Gesellschaft, in der die meisten Menschen für sich in Anspruch nehmen, doch nichts zu verbergen zu haben. „Manche lasten schwer auf der Seele“, sagt er. Aber andere würden auch verbinden, nach dem Motto: „Weißt du noch, wir beide ..?“

Hören kann man die Bankgeheimnisse noch bis 21. November. Am 14. und 21. November kann man bei einer flankierenden Installation durch Gucklöcher in den Scheiben des Quartier Theaters in der Kornstraße Blicke auf die Karten erhaschen. Dort befindet sich auch eine weitere bespielte Band sowie – das soll kein Geheimnis bleiben – an der Ecke Lilienstraße/Engelbosteler Damm, auf dem Spielplatz in der Asternstraße, inmitten des Welfengartens und an der Skateranlage am ehemaligen Güterbahnhof.

Von Stefan Gohlisch