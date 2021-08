Hannover

Ein Punkrock-Star als bedingungsloser Fan: In seinem Buch „Hope Street“ erzählt Tote-Hosen-Sänger Campino (59) vom Aufwachsen im Düsseldorf der Bonner Republik, von seiner Zerrissenheit als Sohn eines deutschen Juristen und einer sehnsuchtsvollen Britin und vor allem von seiner großen Leidenschaft – dem FC Liverpool. Am Montag stellt Campino dieses Buch auf der Gilde-Parkbühne vor. Ein Interview.

Wie geht es dem Musiker Campino?

Natürlich war es nicht schön, dass wir eine ganze Tournee absagen mussten, eine Akustiktournee, auf die wir uns intensiv vorbereitet hatten, mit vielen Gästen und Orchester. Das war Pech. Aber in Anbetracht all der Menschen, denen es existenziell schlecht geht, haben wir uns verboten, darüber groß zu jammern. Man muss die Dinge nehmen, wie sie sind, und bislang haben die meisten Menschen die Folgen und Konsequenzen sehr solidarisch mitgetragen. Aber man wird mit der Zeit ungeduldig und unzufriedener: Man möchte, dass aus Fehlern gelernt wird.

Was meinst du konkret?

Es ist spürbar, dass die Behörden keine Fehler machen wollen. Sie könnten flexibler auf Inzidenzzahlen reagieren – oder auf die Konzepte, die Veranstalter und Gastronomen erstellt haben. Ich finde das ein bisschen träge. Niemandem kann ein Vorwurf dafür gemacht werden, dass er vorsichtig ist. Aber wenn selbst Menschen mit ausgefeilten Konzepten unter einer Klinge wegrasiert werden, wirkt das im zweiten Jahr der Corona-Krise einfach verkrampft und nicht hilflos. Und dann ist es auch sehr schwer mit den versprochenen Hilfen; da fallen einfach zu viele Leute durch den Rost, obwohl der gute Wille da zu sein scheint.

„Ich will jetzt optimistisch sein“

Dein Buch endet mit dem Beginn der Corona-Krise. Wie wäre es denn weitergegangen?

Die Saison, die dann folgte, kann man wohl aus dem Protokoll streichen; die war für alle nur ein Durchhaltekampf, wenn auch mit gutem Ende. Alle Leistungssportler hatten, denke ich, ein sehr schweres Jahr. Manche durften noch nicht mal im Supermarkt einkaufen gehen, aus Angst vor Infektionen. Denen wurden die Lebensmittel nach Hause gebracht, damit sie weiter in ihrer Blase leben können. Tägliche Testungen, kaum Sozialkontakte: Das war sicherlich nicht schön. Jetzt merkt man, wie sehr sie sich freuen, dass auch Publikum zurückkommt. Ich will jetzt optimistisch sein.

Das Cover: „Hope Street“. Quelle: Piper

Du schreibst über etwas, wovon ich keine Ahnung und wozu ich keinen Zugang habe und was mich emotional ungefähr so berührt wie Mikado, nämlich Fußball. Kannst du mir erklären, was für dich die Faszination von Fußball ausmacht?

Man sollte Fantum und Leidenschaft nicht so fußballspezifisch sehen. Natürlich gibt es auch ein paar Seiten, auf denen ich von bestimmten Spielen erzähle. Aber im Grunde kann das Gefühl des Mitfieberns jeder nachvollziehen, der eine Leidenschaft hat. Egal, welche Sportart man liebt oder welcher Band man hinterherfährt. Oder ob man weltweit die schönsten Museen besuchen will. Es geht um Leidenschaften, die man im Idealfall mit Gleichgesinnten teilt, und darum, was man auf solchen Reisen erlebt. Um den Wahnsinn, den man auf sich nimmt, um die Dinge zu erleben, die man liebt.

„Ein Stück weit sollte man sich die Unvernunft erhalten“

An einer Stelle fragt dich dein Bandkollege Andi, ob du keine Sorge hast, „dass du Sachen verpasst, die wichtig sind“. Und du entgegnest mit einem Plädoyer für die Sinnfreiheit…

Ja. Ein Stück weit sollte man sich die Unvernunft erhalten.

Trotzdem ereilen dich immer wieder Zweifel, und auch das Buch endet mit: „Nur noch diese eine Saison. Versprochen.“

Dieses wie immer leere Versprechen: Dann werde ich vernünftig (lacht). Das drückt aus, wie man sich selber die Sachen schönredet, auch vor den Anderen. Man kann ja gar nichts dagegen tun: Sobald der Ball wieder rollt und die Lieblingsmannschaft auf dem Platz steht, ist man doch wieder davon gefangen.

Sind die aktuellen Lesungstermine wieder daran ausgerichtet, wann Liverpool spielt?

Es ist zum Teil sehr knapp. In Wien musste ich mit Laptop auf die Bühne gehen, um die letzten 15 Minuten vom Saisonauftakt nicht zu verpassen. Das Publikum hatte ein Nachsehen. Die Daten zum Saisonende sind von mir relativ geblockt. Ich möchte nicht irgendwo ein Konzert geben, wenn Liverpool gerade in einem wichtigen Spiel antreten muss.

„Schon war ich mit einem Bein drin in meiner Familiengeschichte“

Du erzählst nicht nur von Fußball, sondern auch vom Nachkriegsdeutschland, vom Aufwachsen in dieser grauen Bonner Republik in einem Elternhaus, das geprägt ist von einem autoritären, oft abwesenden Vater und einer sehr liebevollen, sich aufopfernden Mutter. War dir bewusst, dass das archetypisch ist für eine bestimmte Generation?

Das ist gewachsen während des Schreibens. Ich hatte anfangs wirklich vor, ausschließlich über das Fansein vom Liverpool FC zu erzählen. Mir ist aber schnell aufgefallen, dass es ein bisschen dünn wirkt, nur Spielberichte zu verfassen, denn es gibt nichts Langweiligeres als die Analyse eines Fußballspiel, das ein Jahr her ist. Und außerdem musste ich ja erklären, warum ich überhaupt erst Fan des Liverpool FC wurde. Und da war ich schon mit einem Bein drin in meiner Familiengeschichte. Es hat mir dann unglaublich viel Spaß gemacht, einzutauchen in de Quellenforschung, meine alten englischen und deutschen Verwandten zu sehen und zu interviewen. Während des Schreibens habe ich gemerkt, dass diese Geschichte vielleicht auch viele andere Menschen meiner Generation ansprechen könnte.

Campino *22. Juni 1962 in Düsseldorf als jüngstes von sechs Kindern eines deutschen Richters und seiner britischen Frau. Campino, bürgerlich Andreas Frege, wuchs zweisprachig in Mettmann auf. Schon als Kind entdeckte er seine Liebe zum FC Liverpool, als Teenager den Punk. Von 1978 bis 1982 war er Sänger der Gruppe ZK und gründete anschließend Die Toten Hosen, heute eine der erfolgreichsten deutschen Bands. Deren Tourplan richtet er gerne nach den Spielterminen des FC Liverpool aus. Mit dessen Trainer Jürgen Klopp ist es befreundet. 2019 nahm er die britische Staatsbürgerschaft an und heiratete. Er ist Vater eines Sohnes.

Du hast dich auch eingelesen in die Feldpost, die zwischen deinem Vater und seinen Eltern während des Zweiten Weltkriegs hin- und hergegangen ist. Für das Buch?

Als unser Vater gestorben war, haben meine Geschwister und ich einige dieser Briefe gefunden. „Damit müsste man irgendwann einmal etwas machen“, haben wir gedacht. Diese Überlegungen sind mit der Zeit aber in Vergessenheit geraten.

Hat es etwas mit dir gemacht, dieses Buch zu schreiben?

Es war ein schönes Abenteuer. Abgesehen davon, dass es immer ein Wunsch von mir war, ein Buch zu schreiben, hat mir dieses Projekt mehr Frieden mit meiner Familie gebracht. Manche Dinge, die meine Eltern gesagt oder getan haben, verstehe ich dadurch heute viel besser als damals. Und es hat mir auch Spaß gemacht, für meinen Sohn und meine zahlreichen Nichten und Neffen die Familiengeschichte aufzuschreiben. So müssen sie sich nicht durch die ganzen alten Kisten der Vergangenheit wühlen.

„Punk war wie ein Geheimcode für mich“

Du schreibst über deine Geschwister und eure Mutter: „Wir wollten für sie englisch sein, damit sie England nicht so sehr vermissen muss.“ Das ist, vermute ich, eine Erkenntnis, die erst im Nachgang entstanden ist, oder?

Auf jeden Fall. Das war für uns als Kinder eine unterbewusste Reaktion. Auch meine Liebe zu Liverpool und Punk… Das waren Dinge, die habe ich für mich reklamiert, aber die Antwort auf die Frage nach dem Warum liegt tiefer. Es war mir damals nicht klar, dass ich mir diese Dinge erwählt habe, weil ich unbewusst auf Seiten meiner Mutter stehen und sie stärken wollte. Vielleicht war es aber auch nicht immer fair von meiner Mutter, ihre Sehnsucht so deutlich zu zeigen. Denn letztlich hat sie uns Kinder damit emotional unter Druck gesetzt.

Ich habe mich gefragt: Hat deine Entscheidung, Punk zu werden, auch etwas damit zu tun, dich von einem autoritären Vater abzusetzen?

Das war für mich nicht so, wie man es klassischerweise annehmen könnte. Ich bin aus Liebe zu dieser krachigen Musik und ihrer Parolen Punk geworden. Parolen, die ich verstehen konnte. Das war wie ein Geheimcode für mich. Ich war 13, 14, als das losging. Es gab nicht viele Gleichaltrige, die gut Englisch gesprochen haben. Es war meine Welt. Mein Vater hat sich über die Musik gar nicht so sehr echauffiert. Der ließ mich machen, solange meine Schulnoten halbwegs in Ordnung waren. Meine Mutter war da ganz anders, denn sie hat die Texte ja auch verstanden und war von ihnen teilweise geschockt und abgestoßen. Einen Streit darüber habe ich nie gesucht, ich bin ihm aber auch nicht aus dem Weg gegangen.

„Hört auf, andere zu bewundern“

Spulen wir ein wenig vor. „Punk war da, wo wir waren“, schreibst du an einer Stelle, an dem es – ausgerechnet - um einen Skiurlaub mit den Toten Hosen geht und darum, was denn Punk überhaupt ist. Gibt es eine Antwort?

Ich könnte und wollte gar nicht definieren, was heutzutage Punk ist oder sein soll, denn die Bewegung hat sich – ideologisch und musikalisch – in so viele Richtungen entwickelt, dass man es auch gar nicht versuchen sollte. Ende der 70er Jahre war das alles noch viel klarer: Punk explodierte in der Londoner Szene. Die Bewegung wurde schnell politisch und hatte auch etwas mit Klassenkampf zu tun; die Ziele waren klar. Unsere Philosophie war „No more heroes“. Also: Hört auf, andere zu bewundern. Macht Sachen selber. Doch es dauerte nicht lange, da spaltete sich die Szene auf und entwickelte sich in viele Richtungen. Ich glaube, dass sich das Phänomen Punk sehr stark auf unsere heutige Gesellschaft ausgewirkt hat: in der Werbung zum Beispiel mit krassen Parolen und knalligen Farben, im Film durch schnelle Schnitte, ausgefallene Mode und exzessive Szenen, wie bei Tarantino… Wir sind alle davon beeinflusst worden. Im Übrigen geht es mir seit vielen Jahren nicht mehr darum, beweisen zu müssen, ob die Toten Hosen jetzt Punk sind oder nicht.

Wie geht es dir als Fußballfan und als Musiker damit, dass die Stadien schon wieder tausende Besucher haben und die Konzertarenen nicht?

Ich mag Sport und Musik nicht gegeneinander ausspielen. Ein Fußballstadion kann durch eine klare Sitzplatzverteilung besser kontrolliert werden als ein Rockkonzert, bei dem die Menschen eng beieinanderstehen und miteinander tanzen wollen. Aber ich möchte bei einem Rockkonzert in dieser Hinsicht keine Kompromisse eingehen, denn es macht die Magie eines solchen Abends aus. Das müssen wir langfristig wieder erreichen. Deshalb bin ich froh, dass man im Sport Konzepte ausprobiert, aus denen man lernen kann. Umgekehrt ist es total rührend, wie sehr Konzertveranstalter sich in diesen Zeiten darum bemühen, die Bestimmungen einzuhalten, weil sie wissen: Wenn jetzt etwas schiefgeht, haut es uns wieder für Monate raus. Sie haben meine tiefste Solidarität bei ihrem Kampf um einen Weg zurück in die Normalität.

„Wir werden das wieder erleben“

Wie ist es, auf einer Bühne zu sitzen und zu lesen, statt ein Konzert zu geben?

Für mich ist es als erstes eine Möglichkeit, mit anderen Menschen einen Abend zu zelebrieren, den man miteinander teilen kann. Natürlich weiß ich, wie das ist, auf eine Bühne zu kommen und vor ihr tobt ein Hexenkessel, in den man sich werfen kann. Aber so ist die Situation nun einmal nicht. Also gehe ich raus und freue mich, dass die Menschen sehr dankbar sind für so einen Liveabend. Es ist eine ganz besondere Stimmung zur Zeit: Selten sind sich die Menschen darüber bewusster gewesen, dass unsere Lebenssituation sehr fragil ist. Ein Abend zusammen mit vielen Menschen wird als etwas Besonderes empfunden.

Weswegen ihr vermutlich am Ende wieder „You‘ll never walk alone“ spielen werdet?

Ja, natürlich. Da geht von beiden Seiten dasselbe Gefühl aus: Wir alle wissen – unter normalen Umständen würde es jetzt ein Riesenradau sein, und alle könnten sich in den Armen liegen. Aber allein dadurch, dass man es anspielt, ist es wie ein gegenseitiges Mutmachen: Wir werden das wieder erleben.

Campino stellt sein Buch am Montag, den 23. August, auf der Gilde-Parkbühne vor. Tote-Hosen-Gitarrist Kuddel begleitet ihn musikalisch. Karten (ab 40,80 Euro) gibt es in den NP-Ticketshops.

Von Stefan Gohlisch