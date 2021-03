Projektraum „konnektor“ feiert Zehnjähriges

Hannover

Zehnjähriges Bestehen und zugleich die 100. Ausstellung: Ein schöneres Doppeljubiläum ist kaum denkbar. Feiern kann es ein sehr spezieller Projektraum im Lindener Kötnerholzweg: „konnektor – Forum für Künste“ war schon immer für Extravaganzen gut, und wenn die Geburtstagsschau etwas unbescheiden „Das gewisse Etwas“ heißt, ist das nicht einfach nur dahergeschrieben.

Der Name „konnektor“ weist ja bereits darauf hin, dass hier nichts Hermetisches im Mittelpunkt stehen soll. Insofern fügt sich das Konzept einer Schaufensterausstellung durchaus ins Bild, wenngleich es zurzeit natürlich einigermaßen unfreiwillig entstanden ist.

Allerlei wunderliche Dinge

So kann man also nun von außen allerlei wunderliche Dinge mit ihrem gewissen Etwas betrachten. Etwa die Fotografie eines Pferdes mit Hula-Hoop-Reifen, die der Berliner Thomas Behling zusammenmontiert hat. Lokalmatadorin Joanna Schulte beschwört, das ist allerdings generationenabhängig, mit ihren Dia-Guckis nostalgische Gefühle. Reinhard Doubrawa aus Köln hat blondierte Puppenköpfe abgelichtet, deren starrer Ausdruck sich gut in manchen Horrorfilmen machen könnte.

Der Hannoveraner Wiking Bohns hat eine surreal angehauchte Strandszene gemalt, und auch bei der Arbeit der Kollegin Helen Acosta Iglesias aus Berlin spielt das Wasser eine Rolle – der Titel „Die Schwimmerin und das Glück“ scheint allerdings etwas fragwürdig, weil man die Darstellung auch so deuten kann, dass die Nixe gerade vom Blitz getroffen wird.

Gebote per QR-Code

Der Clou: All das kann man nicht nur anschauen, sondern auch erwerben. Denn im Schlussabschnitt der Ausstellung findet vom 1. bis zum 11. April eine Versteigerung statt – vor Ort soll man dann analog oder per QR-Code Gebote abgeben können. Unter allen Bietern werden zudem Jahresgaben, Kataloge und Mitgliedschaften im „konnektor“-Verein verlost.

Wohlgemerkt, dieser Projektraum ist keine Galerie und war auch schon vor zehn Jahren nicht als solche geplant. Damals taten sich Helena Gaikalowa und Edin Bajrić mit Boris von Hopffgarten zusammen, der inzwischen als einziger vom Gründungstrio übrig geblieben ist: „Es war eine Zeit, als viele Künstler in Hannover keine Perspektive mehr sahen und viele nach Hamburg, Berlin, Köln oder anderswohin gingen“, sagt er – an dieser Abwanderungswelle trug nicht zuletzt die fragwürdige Entscheidung Schuld, im Jahr 2008 den Studiengang Freie Kunst in Hannover dicht zu machen. „Wir wollten wieder eine Möglichkeit bieten, sich zu präsentieren.“

Die Brücke zur Braunschweiger Szene

Diplom-Designer von Hopffgarten stellte dafür zunächst sein eigenes Büro zur Verfügung, später kam auch die hintere Räumlichkeit der Etage hinzu. Beim „konnektor“ suchte man von Anfang an den Kontakt zu Ateliers, Galerien und Kunstvereinen, investierte eigenes Geld. Das bot mancherlei Freiheiten, gleichwohl ist der Projektraum-Betreiber sicherlich nicht traurig darüber, inzwischen an der Atelier- und Projektraumförderung des Kulturbüros teilhaben zu können.

Und der Weg des „konnektors“ ist noch nicht zu Ende. Von Hopffgarten hat im vergangenen Jahr ein Zweitstudium der Freien Kunst an der HBK Braunschweig mit dem Diplom abgeschlossen und lockt nun die hochkarätige dortige Szene nach Hannover: „Das funktioniert sehr gut, wir hatten schon viele Besuche.“ Wie sich das für einen „konnektor“ geziemt.

