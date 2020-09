Hannover

In der Oper ist erst viel Stille. Eine weite, nackte, leere Bühne haben die 270 Besucher vor sich, niemand ist zu sehen und zu hören. In großen Lettern ist der Titel an die Rückwand projiziert: „Trionfo“, nach einem Oratorium von Händel, ein Spiel über Moral und Vergänglichkeit, mit der Schönheit als Protagonistin.

Dann geht diese Schönheit, „La Bellezza“ (Sopranistin Sarah Brady), nach hinten, und es folgt der erste magische Augenblick: Wie sich der Vorhang hebt und das Orchester (Leitung: David Bates) im warmen Licht allmählich preisgibt, ist vor allem für die Besucher mit monatelanger Opernpause ein Oho-Moment.

Vier letzte Nächte

Es soll nicht der letzte bleiben. Die Ausgangslage des von Regisseurin Elisabeth Stöppler und Dramaturg Martin Mutschler bearbeiteten Stücks ist eine „letzte Nacht“ vierer allegorischer, mit sich und dem Leben hadernder Figuren und ihrem Kampf mit Vernunft und Schicksal.

B., eine Frau im häuslichen Glück, verflucht die Vergänglichkeit ihrer Schönheit. P. (Mezzosopranistin Nina van Essen), einer Krebspatientin, wird die Sterblichkeit brutal vorgeführt. D. (Countertenor Nicholas Tamagna), einen Schriftsteller, frustrieren Menschheit und Schreibblockade. T. (Tenor Sunnyboy Dladla) ist in den Körper eines Mannes falsch geboren und umgeht die eigene Erscheinung. Gemeinsam und getrennt besingen diese Allegorien ihre Torturen, zur Musik eines jungen Händels, durch die selbst in den übelsten Momenten Klarheit und Hoffnung schimmern.

Jedes Unglück hat seine Klangfarbe

Zunächst müssen die Spieler die große Bühne mit viel Präsenz und Stimme ausfüllen. Die aphoristisch vorgetragenen Arien strotzen vor poetischem Gewicht – große Ideen werden in zahlreichen Wiederholungen verhandelt, die vier Stimmen sind der Aufgabe gewachsen, zwischen ihren Leiden zu differenzieren: Es quälen sich alle, doch wie man von Tolstoi weiß, klingt Glück immer gleich, während jedes Unglück eine besondere Geschichte – und Klangfarbe – hat.

Schön eingerichtet: „Trionfo“ in der Staatsoper. Quelle: S.Then

Der zweite Bruch kommt rechtzeitig: Vom Himmel schweben vier Zimmer samt Einrichtungen für die Figuren, die sich ab jetzt mit fantastischen Arien durch ihre Krisen singen. Dabei geschieht freilich viel auf einmal. Tamagna greift zum Strick, Dladla schminkt sich, von Essen wirft die Perücke vom Krankenbett – für die glasklaren Darbietungen der Zerrissenheit gibt es Zwischenbeifall und Bravorufe.

Zwischen Resignation und Neubesinnung

Händel schrieb das Oratorium in Rom, als der Papst gerade ein Opernverbot erklärt hatte. Für ein Erdbeben sollte die lasterhaft-liederliche Musik verantwortlich gemacht werden. Entsprechend ist „Trionfo“ mit moralischen Verhandlungen statt lüsternen Anspielungen durchsetzt. Diese Inszenierung gibt ihren Darstellern Sprechparts in deren Muttersprachen: Italienisch, Niederländisch, irisches Englisch und Zulu (mit seinen Klicklauten) durchsetzen Opernhaus und Libretto so mit ihrer spracheigenen Musikalität.

Für das letzte Drittel wirft „Trionfo“ seine Allegorien noch einmal in den selben Raum, zwischen metallene Streben und Neonröhren. Jetzt kommt das Stück visuell und musikalisch reduziert daher, es setzt auf Nadelstiche statt Vollbeschallung. Zwischen Arien der Resignation und der Neubesinnung – wie der zarten „Lascia la spina, cogli la rosa“ und einem fantastischen Duett Tamagnas und Dladlas – geht „Trionfo“ auf ein ungewisses Ende zu. Da meldet sich der Chor: mit Purcells „Thou Knowest, Lord, the Secrets of our Hearts“. Sich einer höheren Macht anvertrauen – das geht nicht, ohne vorher gründliche Seelenschau gemacht zu haben. Für die Premiere von „Trionfo“ gibt es langen und lauten Applaus.

Von Lilean Buhl