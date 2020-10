Hannover

Licht aus. Licht an. „Guten Morgen!“, sagt Tanzlehrer Pat ( Sebastian Nakajew), jedes Mal, wenn er die Bühne betritt. Die Mädels sind immer schon da. Es passiert ja so wenig, es passiert ja so viel, in jenem präpubertären Alter, das „Dance Nation“ beschreibt.

Das Leben zwischen Scham und Größenwahn ein einziges Ausrufezeichen aus „Oh mein Gott!“ und „Krass!!!“ – die US-Dramatikerin Clare Barron beschreibt in ihrem für den Pulitzer-Preis nominierten Stück den bittersüßen Vogel Jugend als High-School-Musical mit Zwischentönen und hakt auf dem Weg zum Tanzwettbewerb ein wenig zu routiniert Themen von Menstruation bis Masturbation ab. Regisseur Stephan Kimmig, der „Dance Nation“ als deutsche Erstaufführung im Schauspielhaus inszeniert, betont das noch mit seiner weniger subtilen als energetischen Schlaglicht-Regie.

Vom Suchen und vom Finden

Das Leben ist so riesig groß und winzig klein und muss doch eigentlich erst noch richtig beginnen. Jede der jugendlichen Tänzerinnen will besonders sein und will dazugehören. Bis auf den einzigen Jungen Luke ( Nils Rovira-Muñoz). Der will nur dazugehören. Und nun soll es ausgerechnet Gandhi sein als Thema für den großen Abend, hat sich der unbedarfte Pat (zupackend: Sebastian Nakajew) so ausgedacht und damit den Wettstreit erst so richtig angeheizt. Hier wird das Stück zu einer neoliberalen Metapher, wirft die Frage auf, ob Kunst überhaupt ohne Gewinnstreben möglich ist, und blickt aufs Theater selbst. Manchmal bete sie, sagt die Startänzerin Amina ( Katharina Sattler) einmal: „Bittebitte, lass mich einfach verlieren.“

Barron bestimmte, dass ihre Elf- bis 13-jährigen Figuren von einem möglichst diversen Ensemble gespielt werden, auf dass das Publikum die geträumten Träume gleich mitdenkt. Sie erzählt vom Suchen mehr als vom Finden; ohne Superlativ geht’s nicht. Nach eingehender Untersuchung befindet etwa die abgeklärte Sofia (Ruby Commey), sie sei zu Größerem bestimmt, denn: „Meine Pussy ist perfekt – wär’ doch meine Seele so perfekt wie meine Pussy!“

Mit Käse und Oliven und so

Laut ist dieses Stück und manchmal ordinär. Kimmig scheut auch vor einer Bollywood-Persiflage mit Maskenspiel nicht zurück. Umso wirkungsvoller die ruhigen Momente. Wenn etwa Alrun Hofert als Quintessenz aller Mütter vergiftetes Lob austräufelt. Wenn Irene Kugler als einsame Maeve beschreibt, wie es sich anfühlt, wenn sie abzuheben meint und die Landung und das Vergessen gleich mitdenkt. Oder wenn die ewige Zweite Zuzu ( Anja Herden) ihren kleinen Traum träumt, von bürgerlicher Viersamkeit und dem Mann, den sie ganz groß bekocht – mit Käse und Oliven und so. Immer scheint die Verletzlichkeit der Figuren und der Spielenden durch ihre vermeintliche Kraftmeierei.

Was Kimmig vortrefflich beherrscht, was er zum Beispiel auch schon in der vergangenen Spielzeit mit seiner geschlechterverkehrten „Platonowa“ zeigte, ist, sein Ensemble gut aussehen zulassen. Katja Haß hat ihm als Präsentierteller eine abstrakte Drehbühne in den nackten Raum gesetzt, der, als sich ein hölzernes Prisma darauf senkt, auch noch Spiegelkabinett, Kinderkarussell und Wanderpokal assoziiert.

Primadonna inter pares

Choreografin Bahar Meric spornt die Nichttänzerinnen zu tänzerischen Leistungen an, die mit dem unschönen Wort beachtlich doch recht treffend beschrieben sind – man schaut dieser Truppe aus Individuen einfach gerne zu. Kaum möglich, sich ihrer Energie zu entziehen. Und Bühnenmusiker Nils Strunk untermalt das mit einem Soundtrack aus Ethnopop, Eurodisco und Progrock-Gegniedel, immer mit einer schönen Portion Indie-Ironie.

Am Ende steht das Alphamädchen Amina ganz alleine da, ganz Black Swan, inmitten der Anderen in ihrem erwachsenen Selbst, eine Primadonna inter pares. Licht aus, Applaus an. Man könnte glatt abheben.

Von Stefan Gohlisch