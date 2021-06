Posttraumatischer Kleist: So ist „Amphitryon“ im Ballhof

Hannover

Zwei Seelen wohnen – ach – in seiner Brust. Lukas Holzhausen ist der müde Kriegsherr Amphitryon, und er ist der siegessichere Göttervater Jupiter. Er ist beides in einer Person, ist horny und Gehörnter, Opfer und Täter, in vielfacher Hinsicht. Er geht buchstäblich die Wände hoch vor innerlicher Zerrissenheit. Kleist-Spezialist Stephan Kimmig unternimmt in seiner Inszenierung der klassischen Tragikomödie im Ballhof Eins eine Ausweitung der Kampfzone: ins Innere, ein unsteter Grund.

Eine schwarze Wand (Bühne: Katja Haß) ragt hinter den Figuren auf wie die Wucht einer Depression. „Vorbei“ ist in Spiegelschrift hineingekratzt. Das alles ist kein Wunderland; diese Welt ist hinter den Spiegeln wird Schauplatz eines psychischen Dramas. Kimmig versteht Amphitryon, versteht auch Kleist, den ehemaligen Kindersoldaten, als Opfer einer posttraumatischen Belastungsstörung, als einen, der sich, ganz heutig, ein idealisiertes Ich erträumt und daran scheitert. Selbstoptimierung als sicherer Weg in den Untergang. „Wer bin ich?“, lautet die zentrale Frage: Welches Ego hätten’s denn gern’?

Verwundete Individuen und Genderfragen

Hier treiben keine frivolen Götter ihren lüsternen Schabernack mit Sterblichen wie in der klassischen Lesart. Hier ringen verwundete Individuen mit sich selbst. Die Setzung funktioniert, über weite Teile, und das ist den Darstellenden zu verdanken.

Wie Holzhausen mit sich selber kämpft, wie er mit knappen Änderung von Haltung, Habitus und Stimmfärbung die unterschiedlichen Bewusstseins spielt, ist ein Fest. Und eine Freude ist es, zu erleben, mit welcher Chuzpe sich Amelle Schwerk in die unbedingte Körperlichkeit der Figur der Sosia wirft. Die einfacher Leute waren schon bei Kleist für die Lacher zuständig. Schwerk ist urkomisch.

Hier gendert Kimmig: Aus einem Sosias wurde eine Sosia, aus dessen freudloser Gattin Charis ein Charos. Fabian Felix Dott stellt mit seiner weichen Darstellung Geschlechterrollen auf den Kopf und damit in Frage.

„Ach“

Und Alkmene, die Frau Amphitryons, die sich ahnungslos dem verwandelten Jupiter hingab, ist hier keine verfolgte Unschuld. Tabitha Frehner legt sie mit einer Stärke an, dass man gar nicht so genau wissen will, wofür sie wohl mit ihren Ellbogenschonern hinter den Kulissen braucht. Wie in seinen bisherigen Inszenierungen in Hannover, „Platonowa“ und „Dance Nation“, präsentiert Kimmig seine Spielenden im besten Licht – auch wenn dieses mitunter störend grell daherkommt. Und wenn Michael Verhovecs Musik reindröhnt, halten sich mancher im Premierenpublikum die Ohren zu.

Auch die Dopplung der Figuren, so virtuos sie auch gespielt ist, geht nicht ganz auf; das freilich war bei der originalen Verwechslungsdramödie auch der Fall; es entstehen Lücken in Abläufen und Dramaturgie. Aber diese Setzung öffnet Denkräume. „Zwei Stunden sind’s, dass er im Lager war“, heißt es bei Kleist, „und nicht aus unseren Augen kam.“ Eine Stunde, 40 Minuten lang wird das Publikum im Ballhof mit der Idee des zersplitterten Ichs konfrontiert.

Theater kann das, kann das endlich wieder, und das öffnet Denkräume: Das Spiegelbild von „Vorbei“ ist kein Ende und erst recht kein Happy End, aber vielleicht ein Anfang. Am Schluss bleibt nur ein Stoßseufzer: „Ach.“

Von Stefan Gohlisch