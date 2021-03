„Popper lesen Punk“ mit den Beatpoeten im Pavillon

Hannover

Es gibt wohl wenig Zeilen, die in ihrer Prägnanz und Tiefe existenzielle Angst und Erlösung derart bündeln wie diese: „Punk ist kein Kaffeekränzchen, Punk ist das Geilste“, singt eine Band namens Franz Wittich, und die Beatpoeten stellen die denkwürdigen Zeilen auf der „PavillOn Air“-Bühne des Kulturzentrums am Raschplatz vor.

„Popper lesen Punk“ heißt die Veranstaltung. Das hannoversche Elektropunk-Duo betreibt es seit Jahren, auf den Bühnen dieser Republik und auch in einem gut versteckten Podcast. Nun also für eine digitale Öffentlichkeit.

„Als Haus wärst du ’ne Hütte“

Der Rahmen ist gediegene Wohnzimmeratmosphäre mit Lesesesseln und Stehlampe. Sedelies nippt am Perlwein; der Pfeffi auf dem Beistelltisch bleibt nahezu unangetastet. Und das Vergnügen wächst mit der Fallhöhe zwischen ernsthaftem Vortrag und sprachlichem Tiefflug. Die Vortragenden philosophieren über Punkrock und Systemrelevanz und die schönste Metapher des Abends („Als Haus wärst du ‘ne Hütte“ von der Band Razzia).

Zeilen wie „Man kann auch ohne Beine die Sportschau sehen“, „Obdachlos und trotzdem sexy“ oder „Emma Peel ist am Nil, wäscht sich die Beine mit Persil“ kommen zu Gehör, lyrische Glanzleistungen von Gruppen, die sich Kackschlacht, Brutal Verschimmelt oder Eisenpimmel nennen.

„Fridays for No Future“

In „20 bis 25“ Kapiteln (vielleicht waren es auch nur ungefähr 7 ¾) wollen die Beatpoeten ihren Zuhörern den Punk und seine Sujets nahebringen, von Dosenbier bis Klimawandel – „Fridays for No Future!“, schreibt da einer in den Youtube-Chat.

Alexander kontert mit einem Beitrag der Gruppe Terrorgruppe, in dessen Gedichtform er die Schönheit eines japanischen Haiku ausmacht: „Da ist ein Loch am Himmel/Ich bräune meinen Pimmel/Plötzlich fällt er ab – Zapp!“

