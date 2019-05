Hannover

Einige Fans in der ersten Reihe haben sich Schnurrbärte angeklebt, einer hat dem Star sogar eingelegte Gürkchen mitgebracht: Als Achim Hagemann alias Pawel Popolski auf die Bühne des Theaters am Aegi kommt, trifft er ein vorbereitetes Publikum.

„Sogar aus Pyskovice!“, sagt er und nimmt das Gurkenglas entgegen – einer der oberschlesischen Orte, aus denen die Familie Popolski kommt und woher Pawel einige Hits im Kofferschlagzeug hat: Von der „Drei-Zloty-Oper“ bis „Fight for Your Right to Polka“. Die Prämisse der Show: Opa Pjotrek Popolski hat um 1908 die Schlüsselmelodie für die Popmusik gefunden. Die 128 000 Musikstücke, die Pjotrek im „Schaffensrausch“ schrieb, wurden aber allesamt von einem windigen Gebrauchtwagenhändler gestohlen und unter den Pop-Stars des 20. Jahrhunderts wie auf dem Schwarzmarkt gehandelt: Beatles, Prince, Beastie Boys – alles Popolski-Musik.

„ Dieter Bohlen hat gestohlen alle seine Hits in Polen“, sagt Pawel zusammen mit den 900 Fans auf: Den Kulturraub will der älteste Bruder mit einer niemals endenden Welttournee aufklären. Und so radebrecht sich Hagemann durch den Abend, trinkt Kurze mit der „Wódka-Abteilung“ in den ersten Reihen („Wir haben extra kleine Portionen für der Kinder“) und polkafiziert einige Hits der letzten Jahrzehnte.

Klingt bizarr, ist aber seit 2008, als die Popolskis das erste Mal aus dem Plattenbau in Zabrze sendeten, ein Vorzeigeprodukt des deutschen Kabaretts, auch wenn sicher radikal Geschmacksfrage, allein durch zwei Stunden Fantasieakzent. „Der trubste Tasse von der ganze Familie“, Publikumsliebling Janusz Popolski, spielt über den Telefondienst „Skypek“ zwei Duette, später kommt auch Schwester Dorota (Iva Buric Zalac) auf die Bühne – die noch fehlenden Geschwister werden durch ein Gagfeuerwerk ersetzt, bei dem mehr Pointen durch den Saal fliegen als Wódka-Becher über Hagemanns Schulter, nachdem Pawel sich einen „ins Schlauchboot gepumpt“ hat (eins von dutzenden Sauf-Euphemismen).

Polka-Blues und Speed Metal spielt er an seiner „Schießbude“, drei Kesselpauken und einem Keyboard, später darf ein Zuschauer trommeln: Ingo aus dem Publikum hat sein 20-jähriges Polka-Jubiläum (darauf vier Wódka) und darf sich nach dem Konzert Popolski nennen – „was hast Du der nächste zwölf Jahre vor?“, fragt Pawel von der Bühne. Mit den Fans singt Dorota „I Will Always Love You“, zwei Zugaben gibt es obendrauf: Ein „Na zdrowie!“ auf die Popolski-Musik.

Von Lilean Buhl