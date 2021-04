Popkünstlerin Mine: Schreiben kann sie nur alleine

Hannover

Die studierte Jazzsängerin Mine, eigentlich Jasmin Stocker, hat sich in den vergangenen Jahren den Ruf als einer der interessantesten Popkünstlerinnen des Landes erarbeitet, auch dank Zusammenarbeiten mit Kollegen wie Fatoni und Danger Dan. Nun veröffentlicht die 35-Jährige ihr neues Album „Hinüber“.

Das Album ist kein Pandemiealbum. Sie hatten vergangenes Jahr keine Tour geplant. Sind Sie ganz gut durch die Zeit gekommen?

Ja. Es war das erste Jahr, seit ich dieses Projekt habe, dass ich nicht vorhatte zu touren. Insofern hatte ich arg viel Glück, dass nichts ausgefallen ist. Ansonsten habe ich immer eineinhalb Jahre Pause gehabt zwischen den Alben; diesmal waren es zwei. „Klebstoff“ war glücklicherweise sehr gut gelaufen, so dass ich viele Festivals spielen durfte und weniger Zeit hatte zu schreiben.

Wann ging es los?

Ende 2019. Und dann brauche ich immer ungefähr ein Jahr, bis ich so ein Album fertig habe.

2019. Als die Welt noch ganz anders war.

Ja, wir waren mitten in der Produktion im Studio, als wir zum ersten Mal von Corona gehört haben. Dann kam ziemlich schnell der Lockdown, und dann mussten auch ziemlich schnell die beiden Jungs, mit denen ich gearbeitet habe, abbrechen.

Entstehen die Songs im Studio?

Dieses Mal habe ich viel Zeit alleine im Studio verbracht. Darum sind auch dort Songs entstanden. Sonst schreibe ich immer zuhause und immer alleine. Ich muss auch das Gefühl haben, dass mir niemand zuhört.

Und wie schreiben Sie? Denn die Songs klingen, als würden sie in jeder Form funktionieren und erst hinterher eine ausgeklügelte Produktion bekommen.

Meistens direkt am Laptop. Ich sitze seltenst am Klavier und schreibe da. Beim Song „Hinüber“ zum Beispiel saß ich am Klavier; aber da gab es vorher schon den Beat. Weil ich auch als Produzentin arbeite, denke ich eben sehr produktionstechnisch. Meist baue ich einen Grundbeat, also wirklich nur fünf Spuren, habe einen Textschnipsel und schreibe. Ich schreibe nie Melodien, sondern ich habe den Text und singe ihn, wie es mir gerade in dem Augenblick einfällt. Manchmal lösche ich das wieder raus.

Wie gehen Sie an Alben ran? Gibt es ein Oberthema? Sophie Hunger zum Beispiel, mit der Sie jetzt zusammenarbeiten, hat ihr letztes Album strikt aus der Perspektive ihrer Küche geschrieben, in der sie im ersten Lockdown saß.

So konzeptionell denke ich nicht. Ich arbeite von Song zu Song und weiß selber erst so ab dem siebten Song, wie das Album klingt. Dann entsteht langsam ein Gesamtbild.

Denn dieses Album hat mit „Hinüber“ und „Unfall“, dem ersten und dem letzten Song, eine sehr starke Klammer. Eine Klammer, die einen durchaus auf die Fährte bringen könnte, das Album sei aus einer Stimmung des Stillstands und der Besinnung heraus entstanden.

Das liegt vor allem daran, dass ich alles allein schreibe und das zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und in einer solchen zeitlichen Klammer – das kennt, glaube ich, jeder Mensch – beschäftigt man sich nun einmal meist mit einem bestimmten Thema. Das ist so im Leben. Im vergangenen Jahr habe ich mich viel mit politischen und politisch-philosophischen Themen befasst: Was ist mein Stand hier? Was sind meine Privilegien? Ich lebe in einem Land, in dem ich nie Krieg erlebt habe. Ich bin weiß. Ich bin cis. Ich bin sehr glücklich in meiner Position und versuche, damit verantwortungsbewusst umzugehen.

Aber es gibt auch andere Inhalte.

Ja. Irgendwann habe ich bewusst versucht, das zu brechen, weil ich die Befürchtung hatte, dass es zu eintönig wird. „Eiscreme“ zum Beispiel habe ich ganz am Schluss geschrieben, weil ich den Eindruck hatte, ich brauche noch etwas, was einen ein bisschen rausholt. Denn sonst (sie lacht) ist diese dauerhafte Depression ja nicht erträglich.

Bei dem Song zählen Sie und Ihre Mitstreiter Eisdielen auf. Ich habe ein wenig vermisst, dass keine aus Hannover dabei ist.

Die Tipps kamen alle von den Instagram-Followern. Da habe ich eine Umfrage gemacht. Es war wohl keiner aus Hannover dabei.

Musikalisch ist das ein bisschen die Bilderbuch-Ecke des Albums, oder?

Ja, voll, die Gitarre. Ich hatte auch gesagt: Ich will etwas zwischen Van Halen und Bilderbuch. Ich bin auch großer Fan der Band, und der Sound ist eine Hommage.

Sie könnten alles alleine machen, und es zieht Sie doch immer wieder zu Zusammenarbeiten, ob nun bei der Studioarbeit oder bei Instagram-Tipps. Oder, dass Sie sich beim „Klebstoff“-Video von anderen Leuten mit Edding bemalen lassen, zu „Schminke“ mit Kolleginnen und Kollegen ein Zoom-Video drehen oder „Unfall“ von anderen einspielen lassen. Woran liegt es?

Ich bin ein sehr sozialer Mensch. Ich verbinde mich gerne mit Menschen. Schreiben kann ich, wie gesagt, nur alleine. Aber solche Aktionen sind meine Art, mit anderen zusammenzuarbeiten. Auch jetzt in der Promophase habe ich nur Ideen, die etwas mit anderen Menschen zu tun haben, die Leute einbinden. Ich mache dieses Projekt nun seit zehn Jahren – die ersten sieben Jahre hätte niemand geantwortet. Inzwischen gehen so viele Türen auf, dass ganz viel möglich ist. Das will ich auch nutzen.

Aber wenn Sie Zusammenarbeit so schätzen: Was haben die Monate der Isolation mit Ihnen gemacht?

Es war schon eine Herausforderung. Ich bin ein positiver Mensch und habe versucht, das gar nicht groß zu thematisieren. Ich halte mich natürlich sehr strikt an alle Regeln, aber versuche, mich nicht groß mit dem Thema auseinanderzusetzen und das zu machen, was mir bleibt. Aber: Letztens habe ich ein Konzert für eine Aufzeichnung gespielt, und da habe ich gemerkt, dass ich an dem Tag wieder so war, wie ich sonst bin. War total gut gelaunt, bin herumgesprungen und habe mich daran erinnert, wie es früher war. Ich merke, dass es mir im Moment sehr schwer fällt, nicht schlecht gelaunt zu sein. Ich vermisse Konzerte so sehr, ich vermisse den Input so sehr. Einfach ist es nicht. Aber ich glaube, jeder kaut genauso darauf herum.

Ein Lied wie „Mein Herz“ klingt dann wiederum zu, als ließen Sie nun in einem Maße Gefühle zu und eine Offenheit darüber, wie Sie es vor ein paar Jahren noch nicht getan hätten.

Nein, so etwas hätte ich mich vor ein paar Jahren nicht getraut. Es fällt mir oft schwer, mich gegenüber Menschen zu öffnen, Dinge zu erzählen, die schwer für mich sind, in dem Moment, da sie schwer für mich sind. Das ist mir unangenehm. Ich muss das für mich alleine machen. Beim Musikmachen kann ich dem freien Lauf lassen – aber tue es oft auch so kryptisch, dass ich mich nicht komplett nackt ausziehe. Nun mache ich das schon eine ganze Weile, traue mich mehr und habe auch das Gefühl, dass ich immer einen Schritt weitergehen muss. Daher kommt, glaube ich, hier diese Direktheit. Ich habe gerade angefangen, für das nächste Album zu schreiben, darunter auch einen Song, der ist super Outing-mäßig. Das ist eine Form der Weiterentwicklung. Nach fünf Alben muss ich gucken, dass es mich auch immer noch kickt beim Schreiben.

Und das Schöne an Musik ist, dass jede Hörerinnen und jeder Hörer sich Songs, die sie berühren, sowieso zu eigen macht und mit den eigenen Gefühlen abgleicht.

Das ist, was Musik macht: dass man sich selbst darin auffangen kann. Darum ist Musik Soundtrack zum eigenen Leben. Sie ist Begleiter. Sie nimmt einem Emotionen und gibt etwas zurück.

Wie geht es jetzt weiter?

Ich habe mir vorgenommen, diesen Sommer das nächste Album zu schreiben. Ich muss Musik machen, weil es mich sonst irre macht.

Von Stefan Gohlisch