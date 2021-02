Politik und Theater treffen sich zu Vier-Augen-Gesprächen

Hannover

„Demokratie braucht Theater braucht Demokratie“, steht auf dem Plakat. Alrun Hofert und Stefan Wenzel haben es darauf geschrieben. Darauf haben sie sich geeinigt. Sie ist Schauspielerin im Ensemble des Staatstheaters er finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Landtag. Und sie sind sich an diesem frühen Nachmittag erstmals begegnet.

Die Aktion „40.000 Theatermitarbeiter*innen treffen ihre Abgeordneten“ – kurz Aktion 40.000 – hat es möglich gemacht. 2016 wurde sie ins Leben gerufen, als Initiative des Bundes der Szenografen, der Dramaturgischen Gesellschaft und des Ensemble-Netzwerk. Die Idee: 40.000 Menschen arbeiten in Deutschland am Theater. Sie sollen ins Gespräch gebracht werden mit Volksvertretern.

„Wir müssen miteinander reden“

Die Sorgen sind groß: Steht der Staat weiter zu seinen Theatern? Wann geht es weiter? Wie geht es weiter? Selten waren solche Begegnungen so dringlich wie im Jahr der Pandemie, noch nie war die Beteiligung so groß wie jetzt in Hannover.

„Es ging um ein Kennenlernen, darum einfach mal zu erzählen, wie wir arbeiten“, sagt Schauspielerin Hofert: „Auch um die Frage: Wie können wir als Theater auch die Politik unterstützen?“ Politiker Wenzel ergänzt: „Wir haben auf jeden Fall gelernt, dass wir mehr miteinander reden müssen.“

Theater als Bildungseinrichtungen

Ihm habe zuletzt die Situation in den USA große Sorgen bereitet. „Haarscharf“ sei „diese ehrwürdige Demokratie“ an der Katastrophe vorbeigeschlittert. Darum müssten Politik, Kultur und andere Institutionen zusammenarbeiten, Resonanzräume schaffen, um die Demokratie zu stärken. Er plädiert im Namen seiner Fraktion für Investitionen, „die die Gesellschaft stärken: in Gesundheit, in Bildung, in Klimaschutz – Theater sind demokratische Bildungseinrichtungen“.

60 Abgeordnete der Parteien im Landtag, darunter auch Kulturminister Björn Thümler, Innenminister Boris Pistorius und Sozialministerin Carola Reimann trafen auf Schauspieler, Tänzer, Souffleusen und andere Mitarbeiter des Staatstheaters zum Vier-Augen-Gespräch.

Der Kontakt zum Publikum fehlt beiden Seiten

Haushaltsverhandlungen stehen an. Um Einsparungen komme die Politik nicht herum, sagte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), der sich mit Schauspielerin Irene Kugler getroffen hatte: „Dieses Jahrhundertereignis wird nachhaltig Wohlstand kosten; es wird Möglichkeiten verringern, auch die Möglichkeiten der Kultur.“

Immerhin: „Theater ist wichtig für die Kultur“ – auf diesen Satz konnten sich Hilbers und Kugler für ihr Plakat einigen. Der Finanzminister: „Wir brauchen das, was uns als Gesellschaft zusammenhält, was Identität bildet.“ Beeindruckt sei er gewesen, wie sehr am Theater trotz aller Schwierigkeiten nach vorne blicke und weiter plane. „Wir müssen mit dieser Situation umgehen“, so Kugler. Und eine Gemeinsamkeit haben die beiden ungleichen Gesprächspartner entdeckt, so Hilbers: „Uns Politikern fehlt ebenso wie den Schauspielern der Kontakt zur Bevölkerung.“

