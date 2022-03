Hannover

Schon zum 36. Mal trifft im Opernhaus die deutsche Slam-Szene auf die hofbaumeisterliche Strenge, die über dem Eingang von niemand geringerem als Goethe bewacht wird. Goethe taucht dann auch auf der Bühne wieder auf: als Handpüppchen auf dem Moderatorentisch von Henning Chadde und von Jan Egge Sedelies. Für die „Opernhaus-Gold“-Ausgabe des „Macht Worte!“-Slams haben die beiden fünf Slammer und Slammerinnen aus Berlin (Jule Keller), Düsseldorf (Jean-Philippe Kindler) und München (Frank Klötgen) eingeladen, zwei aus Hannover (Tanja Schwarz und Henrik Szanto) sind auch dabei.

Stellenweise wahnwitzige Binnenreime

In zwei Runden literarischen Vortrags messen sich die fünf, und bis zum Ende der ersten Runde sind keine großen Überraschungen dabei: Mal nachdenkliche, mal lustige Verse mit fein gedrechselten Rhythmen und stellenweise wahnwitzigen Binnenreimen, es geht um die Liebe, um Magersucht, um die blutige Schlacht nach unbezahlten Praktikumsplätzen auf der Jobmesse. Heraus sticht der letzte Text der ersten Runde von Jean-Philippe Kindler, der in einer wütenden, kurzessayartigen Tirade über Armut eine schon immer vorhandene Spaltung der Gesellschaft diagnostiziert „die“, so heißt es im Text, „der Politik seit jeher egal ist“. Der Text bekommt mit 92 von 100 möglichen Punkten die höchste Einzelwertung des Abends.

Vom Verschwinden eines Journalisten im Kriegsgebiet

Tatsächlich werden dann in der zweiten Runde die Texte eher weniger unterhaltend, meist sogar politischer – Kindler erzählt vom Kapitalismus anhand der Erfindung des Spieles „Monopoly“ durch Elizabeth Magie, die jahrelang keinerlei Anerkennung dafür erhielt. Frank Klötgen hat 13 Kurzgedichte dabei, die sich in alle möglichen sinnigen und unsinnigen Richtungen strecken. Jule Keller erzählt von Essstörungen, ausgelöst durch falsche Fitnessziele im Netz. Henrik Szanto schwärmt von der Natürlichkeit eines bunt gemischten Straußes aller möglicher Liebesformen. Und Tanja Schwarz erzählt in einem Plädoyer für Pressefreiheit vom Verschwinden eines Journalisten im Kriegsgebiet.

Henrik Szanto und Tanja Schwarz schaffen es tatsächlich, mit jeweils 175 Punkten aus den beiden Runden gleichauf zu sein – nach einem Text über ein jüdisches Gemeindehaus und der Deportation seiner Einwohner („Dezember ohne Schnee“) und der schleichenden Zerstörung der Mutter durch Alzheimer sind Szanto und Schwarz immer noch gleichauf und entscheiden sich für einen hannoverschen Doppelsieg – und dafür, den Preis, ein güldenes Sektfläschchen plus passendem Thermobecher, einfach zu teilen.

Der nächste „Macht Worte!“-Slam findet am 30. März im Brauhaus Ernst August statt.

Von Jan Fischer