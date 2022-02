Hannover

„Schön, dass Sie mich mal wieder sehen“, sagt Axel Hacke zu Beginn seiner Lesung. Dass er die etwa 180 Gäste im Pavillon nicht sieht, liegt gar nicht an den Masken im Publikum, sondern am Licht. Immerhin hören die Menschen dem Kolumnisten nicht hinter Auto- oder Mattscheiben zu – nach all diesen unfruchtbaren Alternativansätzen ist Hacke wieder auf echter Lese-Tour.

Live, das ist der Sinn der Kultur, das heißt „Erleben statt Ansehen“, wie Hacke zu Beginn Kate Tempest zitiert. Wem sagt er das. Für die Besucher ist das ein lang ersehnter Abend, so lange verschoben, dass Hacke nur Texte vorliest, die zum Originaltermin noch nicht veröffentlicht oder gar geschrieben waren.

Fischhuhn und Ochsenschwan

Sein neues Buch „Im Bann des Eichelhechts“ betritt bekanntes Terrain: das Universum der sprachlichen Missgeschicke, die Hacke seit langem sammelt, schätzt und kultiviert. Fehlübersetzungen, Verhörer und Buchstabendreher erschaffen ihre eigene Welten. Dort leben „Fischhuhn“ und „Ochsenschwan“ (der aus der Suppe) friedlich nebeneinander, man liest Goethes „Kotz von Brechlingen“ und isst „Müllers Darmgeheimnis“, ein krude übersetztes polnisches Gericht.

Hacke liest mit weichem Duktus, zelebriert die Misskommunikation und ihre produktive Komponente: Als er sich Verhörer des eigenen Buchtitels ausmalt, schließt sich der Kreis.

Der Geschmach des Edelebereschenbeerengelees

Seit 30 Jahren schreibt Hacke Kolumnen in der SZ, Voller Neugier, Reflektion und Esprit sucht er das Verblüffende im Alltäglichen. Wörter mit rekordverdächtig vielen „e“ etwa, so wie „Edelebereschenbeerengelee“, oder vielen Vokalen hintereinander, wie die „Nausikaaaaaalsuppe“, aus Fischen des Flusses Aa, zubereitet von der phaiakischen Königstochter. Beim Papageien-Parameter „Araeioutput“ kommen alle Vokale in alphabetischer Reihenfolge und hintereinander vor – wem ähnliche Kuriositäten auffallen, steht Hackes Email-Postfach offen, in allen Kolumnen betont er die Kommunikation mit Leserinnen und Lesern.

Sein Abschiedsgruß, ein Kapitel aus dem im März erscheinenden Buch „Ein Haus für viele Sommer“, beendet die Lesung mit einer persönlichen Note: Über sein Ferienhaus auf einer italienischen Insel, in das er seit 50 Jahren fährt, hat Hacke Geschichten geschrieben. Das Inselidyll, in dem die Zeit langsamer läuft, die Freundschaften, die er dort schätzt – das ist mit einer Prise Melancholie beschrieben und wärmt trotzdem. Und das nicht nur, weil wir mit Hacke „in einen besseren Sommer“ blicken können.

Von Lilean Buhl