Plakate setzen „Künstlerstatements“ – in Hannover und international

Hannover

Der Ausstellungsort – der Aufgang eines Hinterhauses in der List – ist nicht eben repräsentativ und dieser Tage auch nicht leicht zugänglich. Das ausgestellte Werk bedarf eines zweiten Blicks. Es ist ein Plakat, benutzt Werbeästhetikten und verbirgt doppelten Boden. Und doch ist es mehr, nämlich Teil eines weit überregionalen Kunstprojekts.

„ Künstlerstatements“ heißt es und nutzt mit Plakaten ein Medium, das erst spät für die Kunst und als Kunst entdeckt wurde und für dessen übliche Werbebotschaft man inzwischen ein wenig abgestumpft ist. Acht Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland und darüber hinaus sind beteiligt; die Motive hängen in Städten von Frankfurt bis Dresden, Wien bis zum tschechischen Ústí nad Labem, mal im öffentlichen Raum, mal in und an Kunsthäusern. Form und Finanzierung bestimmen die Teilnehmenden.

Die Einsicht von heute

In Hannover ist es Joanna Schulte, die jenen Treppenaufgang für eine Art Wechselausstellung nutzt: Er führt zur Artothek, in dessen Räumen ohnehin gerade Bilder ihrer Künstlerinnengruppe Nomdeplum darauf warten, geliehen oder verkauft zu werden – wegen der Pandemiebestimmungen derzeit nur nach dem gängigen „Click & Collect“-Prinzip. Und wenn man dann schon dort ist, das angeklickte Bild einzusammeln, kann man auch einen Blick auf das jeweilige „ Künstlerstatement“ werfen, das wöchentlich wechselt.

„To Win: Die Einsicht von heute ist der Widerstand von morgen“ liest man dann etwa bei Schultes Motiv – der Titel erinnert an die Zeitschrift „Twen“, der Slogan an die sinnlosen Sinnsprüche der sozialen Medien. Dahinter stecken jedoch stets relevante Themen: der ironische Umgang mit den Medien, Kooperation auch in Zeiten der Isolation und das Sichtbarmachen von Kunst. Los geht es heute um 11 Uhr. Die Artothek (Voßstraße 11a) ist nach Absprache zugänglich.

Von Stefan Gohlisch