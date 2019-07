Hannover

Der Aufbau hat längst begonnen. Der Aufwand ist immens: Am Freitag, den 12. Juli, tritt Pink, der immer noch widerborstige US-Superstar, in Hannovers HDI-Arena auf. Das sollten Fans und andere Besucher noch wissen.

Der aktualisierte Zeitplan

Ganz wichtig: Der Zeitplan hat sich auf den letzten Metern noch einmal geändert. Ursprünglich war der Beginn des Pink-Konzerts auf 21.10 Uhr angesetzt. Es geht aber doch früher los. Der korrekte Zeitplan ist wie folgt: Ab 17 Uhr ist Einlass in die HDI-Arena. Um 19 Uhr startet das britische Trio Bang Bang Romeo das Vorprogramm, gefolgt (ab 19.50 Uhr) von Singer/Songwriter Vance Joy.. Um 20.50 Uhr (also 20 Minuten früher als ursprünglich angekündigt) beginnt Pink. Das Konzert endet gegen 23 Uhr.

Passend: Mit „Get the Party started“ beginnt das Konzert.

Die letzten Karten

Das Stadion steuert zwar auf den Ausverkauft-Status zu. Aber noch (Stand 11. Juli, 17 Uhr) gibt es noch Karten, allerdings in den beiden teuersten Kategorien für 111,95 und 151,80 Euro.

Der gigantische Aufwand

In einem ironisch übertriebenen Intro schwebt Pink auf einer gigantischen Flöte sitzend ins Stadion, hängt sich an einen Kronleuchter und steigt hinab in einer surreale Straßenszene aus Rosarot und wie geschmolzen wirkenden Laternen. Rechts und links der Bühne riesige Herzen, vornedran ein Catwalk ins Publikum – der Aufwand, den Pink und ihre Crew betreiben, sind gewaltig. Drei Bühnen sind parallel unterwegs, damit der rechtzeitige Aufbau gewährleistet ist, jede verladen auf 15 Trucks. Hinzu kommen noch 43 Produktionstrucks für Musik- und Lichtanlage, Video- und Pyrotechnik. Macht 88 Trucks insgesamt für die „Beautiful Trauma“-Tour. Band und Crew sind in 19 Nightlinern unterwegs.

Die Pausen zwischendurch

Pink lässt es sich auf der Tour gut gehen. Bei bislang jeder Station gönnte sich der Superstar ganz privat als Alecia Beth Moore kleine Sightseeing-Touren. Vor den ersten Deutschland-Konzerten in Köln radelte sie mit Sohnemann Jameson am Kölner Dom vorbei (den Bericht dazu lesen Sie hier) – wie sie immer schön tags drauf bei Instagram zeigte. In Hamburg besuchte sie den Zoo und amüsierte sich darüber, dass dort sogar Meerschweinchen gezeigt werden und man ihnen sogar eine Miniaturkirche ins Gehege gestellt hat.

Und in Stuttgart gönnte sie sich einen Schoppen Wein, während das Kind schlief – Pink liebt es, mit den Anwürfen zu kokettieren, die man ihr als berufstätige Mutter macht.

Nicht unmöglich also, dass man die Dame dieser Tage auch in Hannover antreffen kann – Augen offen halten!

Die Käseliebhaberin

Und dann ist da noch die Sache mit dem Käse. Beim Hamburg-Konzert überreichte der ewige Moderationspraktikant Elton („1, 2 oder 3“) der Sängerin einen Laib Gouda (den Bericht dazu lesen Sie hier), weil sich nämlich herumgesprochen hat, dass Pink eine große Käseliebhaberin ist.

Sie hat sich selbst einmal als davon „Besessen“ bezeichnet, insbesondere von Haloumi. Erst im Juni hatte sie im britischen Glasgow eine Party für ihre Crew gefeiert, berichtet „The Scottish Sun“, und dafür Käse für 750 Pfund (etwa 830 Euro) eingekauft.

Die Formalien

Die Veranstalter raten wegen der obligatorischen Sicherheitsbestimmungen mit Bodycheck und Taschenkontrolle zu einer frühen Anreise.. Die Besucher sollten sich auf wesentliche Gegenstände wie Handy, Schlüssel und Portemonnaie beschränken und auf große Taschen, Handtaschen und Rucksäcke verzichten – alles über Din-A4-Format darf nicht mit ins Stadion genommen werden.

Anreisen sollte man mit öffentlichen Verkehrsmitteln; die Tickets gelten ab Freitag 14 Uhr bis Sonnabend 5 Uhr als Fahrtausweis. Es gibt wegen des Abbaus des Schützenfestes praktisch keine Parkplätze in der Nähe.

Die Wetteraussichten sind leider nicht so prächtig: Die Höchsttemperaturen am Freitag betragen zwar angenehme 23 Grad, abends sollen es 18 Grad werden. Aber es ist ab nachmittags mit Schauern zu rechnen. Eine Regenjacke kann nicht schaden – Schirme sind nicht erlaubt.

