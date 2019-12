Peter Kraus rockt und rollt im Kuppelsaal

Hannover

„Die Mädels wollten damals von mir eingelullt werden – und ich lullte …“ Damals, in den 1950er Jahren, war Peter Kraus das Teenageridol. Heute ist er eine Legende, die von diesen Zeiten im Kuppelsaal erzählt und immer noch sein Publikum einzulullen vermag.

Drei Jubiläen feiert er in diesem Jahr: seinen 80. Geburtstag im März, Goldene Hochzeit mit Gattin Ingrid und seine immerhin schon fünfte Abschiedstournee, auf der er seine 1700 Zuhörer auf eine Reise durch seine musikalische Biografie nimmt. Er schwelgt in Erinnerungen und erzählt vom aufkeimenden Rock ’n’ Roll, der sich immer wieder aufs Neue gegen die Prüderie und den deutschen Schlager habe durchsetzen müssen und den er wie kein anderer deutschsprachiger Musiker mitprägte.

Die Slips sind größer geworden

Kraus wollte damals ein Star werden, dem die Frauen zu Füßen liegen. Er wurde tatsächlich ein Star. Und auch die Frauen vergöttern den geborenen Münchner noch heute. Nur die Slips, die ihm jetzt auf die Bühne geworfen werden, seien doch deutlich größer als früher, kommentiert er augenzwinkernd.

Kraus verbeugt sich in seinem Programm vor seinen großen Vorbildern und Weggefährten. Little Richards „Tutti Frutti“, Chuck Berrys „Roll Over Beethoven“ und diverse Elvis Presley-Hits bringt er mit seiner großartigen sechsköpfigen Band und seinen zwei Sängerinnen auf die Bühne. Dabei klingt seine Stimme wie früher: warm, voll und selbstbewusst. Mit seinen stolzen 80 Jahren fällt der legendäre Hüftschwung für sein Alter ausnehmend geschmeidig aus, und der Scherensprung hat nur minimal an Höhe und Weite eingebüßt.

Das Jeansoutfit und die weißen Turnschuhe sitzen. Mikrofonständer werden umgestoßen und gekonnt wieder hochgekickt. Rock ’n’ Roll kennt eben kein Alter.

„Ich denke lange noch an euch“

„Wir zünden gleich dieses ehrwürdige Haus an“, verspricht der Sänger kurz vor dem Finale. Doch vorher zeigt er, dass ihm auch nachdenkliche und fast schon schwermütige Töne ganz hervorragend zu Gesicht stehen. Es scheint ihm ein inneres Bedürfnis zu sein, die eher unbekannte B-Seite „Straße der Vergessenen“ mit jazzigem Blues-Einschlag und Marlene Dietrichs „Sag mir, wo die Blumen sind“ darzubieten.

Das Publikum lauscht beinahe andächtig, bevor es schließlich mit Kraus’ größten Songs „Marina“, „Junge Leute brauchen Liebe“, „ Sugar Baby“ und einem Evergreen-Medley mit „Jailhouse Rock“ als Zugabe zu Hochtouren aufläuft. Die Rock-’n’-Roller im Saal, mit Petticoat und Hosenträgern, haben sich inzwischen durch die Gänge bis zum Bühnenrand vorgetanzt.

Mit der letzten Zeile „Ich denke lange noch an euch“ aus der deutschen Version von Elvis Presleys’ „Always On My Mind“ tritt er unauffällig von der Bühne ab und lässt ganz viele Geschichten und Momente zurück. Und an die wird man sich lange erinnern.

