Peng, peng, peng: Sido mit großer Klappe in Hannover

Hannover

Peng, peng, peng – DJ Desue feuert die obligatorischen Pistolenschüsse aus dem Off ab, und nach dem Opener „Wie Papa“, öffnet Sido die Tür zu seinem Ghetto: „Mein Block“, sein erster Hit, damals noch schüchtern und mit Maske, bringt auch in der Swiss Life Hall die Rap-Büchse der Pandora in Bewegung.

Die Sporthalle am Stadion ist ausverkauft, 5000 Hip-Hop-Fans drängeln sich um die besten Plätze und müssen sich sogleich einem Sangeswettstreit stellen. Sido teilt die Halle in zwei Hälften, die Fans im Parkett gewinnen die „Challenge“. „Ich bin nicht böse, tanze nur ab und zu aus der Reihe“ schimpft Sido derweil. Ein richtig guter Klang hämmert durch die Halle, die Bässe bearbeiten Rippen und Zwerchfell, die Beats sind tanzbar, das Publikum kennt und liebt Sidos Texte.

Sido in der Swiss Life Hall in Hannover. Quelle: Samantha Franson

„Alle Hände hoch!“, der 38-Jährige aus Berlin ist etwas heiser und vom Vorabend angeschlagen, wie er freimütig erzählt, und hat dennoch die Befehlsgewalt: „Lebe vor dem Tod!“. Sido hat bei seiner ersten Staffel als Gast bei „ The Voice of Germany“ den letzten Platz unter den vier Juroren erreicht. Nur 9 % der Anrufer hatten für seinen Kandidaten gestimmt: „Die einzige Ausrede die ich gelten lasse, ihr habt die Show nicht gesehen!“ analysiert er selbstbewusst sein schlechtes Ergebnis.

Doch der laut Selbstauskunft „einzige Rapper im Radio“ hat Humor und ist ein sicherer Entertainer. Er rappt über Charlotte, seine Frau und die Mutter zwei seiner Söhne, spricht mit den jungen und alten Fans, das Publikum geht richtig gut mit, die Stimmung ist bestens.

Familie, Alkohol und Drogen

Die zwei Bühnen im Rauten-Format sehen aus wie Boxringe, seine Gaststars Estikay und Kool Savas bekommen viel Platz für ihre Reime. Sidos Themen handeln von Familie, Alkohol und Drogen. Verherrlichungen wechseln sich mit Warnungen ab, „Mama mach die Augen auf“ beschreibt eine Kindheit im Rausch. Sein Gang durch die Fans wird zum Bad in der Menge, Sido, bürgerlich Paul Hartmut Würdig, besitzt eine Ausnahme-Stellung im Rap. „Auf der Straße aufgewachsen, wie Löwenzahn“ bellt er, trotzdem, seine 3 Söhne haben ihn weich gemacht, das ist spürbar, der älteste spielt bei zwei Songs Schlagzeug. Darauf ist der Vater mächtig stolz.

Eine gute Lightshow, der satte Klang, „Tausend Tattoos“ und „Du musst auf dein Herz hör‘n“ - Sido ist schon lange Pop, sein „Astronaut“ wird von allen mitgesungen. Für „Carmen“ würde er sterben, und das Hinterteil im Allgemeinen, bekommt eine ganz besondere Behandlung. Viel Beifall in Hannover für Sidos richtig große Klappe.

Nach dem Konzert machte Sido in der Baggi die Garderobe

Am 22. August 2020 rappt Sido in Hannover auf der Gilde Parkbühne

Von Kai Schiering