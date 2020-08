„Pavilion 02“: Die Kunsthalle Faust zeigt digitale Werke

Hannover

„Künstler“, sagt Harro Schmidt, „haben ein Gespür dafür, was unsere Zukunft ausmachen könnte“. Der Kurator des „Pavilion 02“ (sprich: Nullzwei) in der Faust-Kunsthalle lädt seinen jungen Visionären aus acht Nationen in seiner Vorrede zur Ausstellungseröffnung ganz schön etwas auf. Er sagt aber auch: „Die Ausstellung ist nicht ganz perfekt“ – sie verspricht jedenfalls, „den gemeinsamen Bio- und Cyber-Raum der Zukunft“ zu erkunden.

Hochtechnisiert und herausfor­dernd, mit Virtual-Reality-Brillen, Kunst ausspuckenden Algorithmen und intelligenten Videoinstalla­tionen zieht der „Pavilion 02“ durch Europa: Erste Station war die Biennale Venedig 2019, dann ging es ins tschechische Ostrava (auch, wenn auf den Plakaten bizarrerweise „Opava“ steht, ein winziges Dorf in Polen), nun Hannover. Nach Taiwan möchte die Ausstellung auch noch reisen.

Das Medium von Corona

Tomasz Wendland aus Poznań hat mitkuratiert, vor den ersten 25 Besuchern der Vernissage zelebriert er die Luft (O2), die wir zusammen atmen: „Das Medium, das Corona nutzt, um sich zu übertragen – eine große Inspiration für mich, es braucht kein Benzin und kein Flugzeug“.

Innen haben alle Masken auf, Handschuhe und Häubchen für Kopfhörer liegen bereit. Die Wände sind fast durchgehend mit Bildschirmen, Projektionen und Leinwän­den bestückt. Chih-Ming Fan aus Taiwan hat mit einer Videospiel-Engine eine Geisterstadt gebaut, die man nun virtuell durchfliegt. Der Pole Andreas Guskos visualisiert mathematische Phäno­mene, Ulrike Eller-Ritter hat ein multisensorisches Werk aus Videoaufnahmen, Mikroskopbildern und erzählten Traumgeschichten geschaffen.

Reale Kugeln und virtuelle Pendants

All das ist tatsächlich zukunftsträchtig – zumindest medial. Ein verbindendes Konzept, das Lebens- und Cyberräume nicht nur andeutet, sucht man jedoch lange. Am besten kontrastiert Filip Gajewski die zukünftigen Sphären unseres Lebens: Auf dem Boden der Galerie sind große, kugelrunde Ballons verstreut. Setzt man eine VR-Brille auf, erscheinen zudem überall im Raum schwebende Kugeln, die ihre realen Pendants virtuell aufgreifen.

Anderswo kommen sich Installationen eher in die Quere. Im Nebenzimmer sind drei Klangkunstwerke auf kleinstem Raum untergebracht. Nur eines davon auf sich wirken zu lassen, wird bei dem Radau aus allen Richtungen unmöglich, die Soundinstallation wird zur Collage.

Die böse Zukunft

Zu vielen Werken wünscht man sich die Künstler anwesend, um den technischen Hintergrund auszuleuchten – nur fünf dürfen gleichzeitig in der Kunsthalle sein, zur Vernissage sind viele beschäftigt, streikende Technik zum Laufen zu bringen.

Was, zum Beispiel, zeigt das eisige Kugelpanorama, das David Rodriguez Gimeno auf einen Bildschirm projiziert? Den Südpol? Eine Salzwüste? Leider kann Gimeno es nicht erklären, er kommt aus dem Norden Spaniens und konnte aufgrund der dortigen Corona-Zahlen nicht anreisen. So ist die Zukunft: vielleicht erspürbar, aber immer für böse Überraschungen gut.

Bis 13. September in der und um die Kunsthalle Faust.

Von Lilean Buhl