Paul McCartney kommt nach Hannover: Seine populärsten Sprüche

„Du schadest meinem Image“ steht beispielhaft für John Lennons und Paul McCartneys angespanntes Verhältnis in den 60ern. Und McCartneys Einschätzung, „in ein- oder zweihundert Jahren wird man die Beatles genauso einschätzen wie heute Beethoven oder Mozart“, ist wahrscheinlich sogar wahr.

Paul McCartney war nie darum verlegen, seine Meinung kundzutun – aktuell kritisiert er etwa auch die Entscheidung seiner Landsleute zum Brexit.

Hier ist eine Sammlung von den bedeutendsten Sprüchen des Künstlers.

Die Beatles 1963 in London: John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney und George Harrison. Quelle: dpa

Paul McCartney über die Anfänge der Beatles

„Wir dachten, wir würden in Liverpool wirklich groß rauskommen.“

1957 lernten sich die zwei Teenager McCartney und Lennon auf einem Gartenfest in Liverpool kennen. Die Beatles waren zu dem Zeitpunkt noch eine Schülerband von Lennon namens „The Quarrymen“. McCartney wurde schließlich in die Band aufgenommen, 1958 kam George Harrison dazu, ab 1960 nannten sie sich The Beatles.

Paul McCartney über den Erfolg der Beatles

„In ein- oder zweihundert Jahren wird man die Beatles genauso einschätzen wie heute Beethoven oder Mozart.“

Die Beatles sind die erfolgreichste Band der Musikgeschichte: Mehr als eine Milliarde Tonträger haben sie verkauft, der Song „Yesterday“ ist der meistgehörte aller Zeiten.

Paul McCartney über seine erste Frau Linda Eastman

„Jede Nacht bis auf eine haben wir von 1969 bis 1998 miteinander verbracht. Ich denke, nicht viele Ehepaare, die dreißig Jahre miteinander verheiratet sind, können das von sich behaupten.“

Am 12. März 1969 heiratete Paul McCartney die Fotografin Linda Eastman, die 1998 an Krebs verstarb. Von ihr hat der Sänger seine ältesten drei Kinder: Mary (50), Stella (48) und James (42) McCartney. Außerdem adoptierte er Eastmans Tochter Heather (56) aus erster Ehe.

2002 heiratete McCartney das Ex-Model Heather Mills (51), 2003 kam die gemeinsame Tochter Beatrice Milly McCartney (16) zur Welt, 2008 ließ sich das Paar scheiden.

2011 folgte die Hochzeit mit der Geschäftsfrau Nancy Shevell (60), mit der er bis heute zusammen ist.

Paul McCartney bei seiner Hochzeit mit Nancy Shevell 2011 in London. Quelle: REUTERS

Paul McCartney über John Lennon

„Du schadest meinem Image“, sagte eines Tages McCartney zu Lennon.

Dessen Antwort: McCartney sei ein Softie, er solle lieber den Mund halten und wie ein braver Junge fernsehen. Eine Situation, die für die damaligen Spannungen zwischen den zwei Künstlern steht. Ende 1966 tauchten die ersten Trennungsgerüchte über die Band auf – vor allem aufgrund dieser Spannungen. Lennon entfernte sich immer mehr von der Band, McCartney versuchte sie zusammenzuhalten.

1970 musste er seine drei Bandkollegen verklagen – und verkündete gleichzeitig die Trennung. Sie hatten ohne ihn einen Vertrag mit einem neuen Bandmanager abgeschlossen, der den Ruin der Beatles bedeuten würde, wie McCartney erkannte – und in der Klage die einzige Chance sah, dies abzuwenden.

Lennon und McCartney sah man nach 1976 wieder zusammen. 1980 starb Lennon. Erst vor einigen Wochen sagte McCartney, dass er noch häufig nachts von ihm träume.

Paul McCartney über Drogen

„Ich kenne genug Leute, die von ihrem Trip nicht zurückgekehrt sind. Die sprangen aus dem Fenster, mussten feststellen, dass Sie keine Flügel hatten, und knallten auf den Bürgersteig.“

Der Drogenskanal: In den 60ern gab McCartney in einem Interview zu, einige Male LSD genommen zu haben. Das bereute er allerdings sofort und bat den Reporter, die Aussage nicht zu veröffentlichen – ohne Erfolg.

Paul McCartney wirbt 2017 mit seinen Töchtern Mary (links) und Stella McCartney mit einem Kurzfilm für einen weltweiten fleischlosen Tag.| Quelle: dpa

Paul McCartney über Vegetarismus

„Wenn Schlachthöfe Fenster hätten, wäre jeder Mensch Vegetarier.“

Seit den 70ern ist Paul McCartney bekennender Vegetarier und engagiert sich für den Tierschutz. Seine Tochter Stella McCartney ist erfolgreiche Designerin veganer Mode.

Paul MCCartney 2003 bei seinem letzten Hannover-Konzert in der Tui-Arena Quelle: Orlowski

Paul McCartney über Deutschland

„ Berlin ist wunderbar. Sie hat eine spannende Geschichte und viel Kultur. Ein cooler Ort. Und die Deutschen liebe ich sowieso.“

Nun, dem bleibt nichts hinzuzufügen.

Von Josina Kelz