Der offizielle Ticketverkauf für das von NP und HAZ präsentierte Paul-McCartney-Konzert beginnt. Am 4. Juni gibt der Ex-Beatle sein einziges Deutschlandkonzert im Rahmen seiner „Freshen Up“-Tour in Hannover. Es wird ein Stadionkonzert in der HDI-Arena.

Der exklusiveOnline-Vorverkauf begann am Dienstag um 10 Uhr. Ab heute gibt es die Karten auch stationär in allen NP-Ticketshops der Region und in Hannover, zum Beispiel an der Langen Laube 10.

Es sind noch Karten in fast allen Kategorien verfügbar. Das könnte sich heute schnell ändern. Die günstigsten Tickets kosten 94,75 Euro, die teuersten Karten im exklusiven „ Golden Circle“ kosten 682 Euro.

McCartney freut sich schon auf den Abend: „Ich habe so unglaubliche Erinnerungen an meine Zeit in Deutschland und genieße es immer wieder, wenn ich zurückkehren kann“, sagte er. „Unglaublicherweise ist es 17 Jahre her, dass ich meine letzte Show in Hannover hatte. Ich kann es kaum erwarten, euch alle zu sehen.”

Die Ticketshops in Hannover

Geschäftsstelle Hannover: Lange Laube 10

Im Theater am Aegi: Aegidientorplatz 2

Im Üstra-Kundenzentrum: Karmarschstraße 30/32

In der Galeria Kaufhof am Hauptbahnhof: Ernst-August-Platz 5

Die Ticketshops in der Region

Neustadt: Am Wallhof 1

Wunstorf: Mittelstraße 5

Barsinghausen: Markstraße 10

Langenhagen: Marktplatz 5

Lehrte: Zuckerpassage 4

Burgdorf: Marktstraße 16

Laatzen: Albert-Schweitzer-Straße 1

Von Josina Kelz