Paul McCartney kommt nach Hannover: Ist das die Setlist?

Hannover

Paul-McCartney kommt nach Hannover: Er spielt sein einziges Deutschland-Konzert des kommenden Jahres am 4. Juni in der HDI-Arena. Welche Lieder zu hören sein werden, ist noch nicht bekannt. Aber bei seinem bislang letzten Konzert, am 13. Juli 2019 im Dodger Stadium in Los Angeles, gab es neben vielen Songs seiner Solokarriere auch etliche der Beatles und auch zweiten Bands Wings zu hören.

Die Setlist

A Hard Day’s Night ( The Beatles)

Junior’s Farm (Wings)

Can’t Buy Me Love ( The Beatles)

Letting Go (Wings)

Who Cares

Got to Get You Into My Life ( The Beatles)

Come On to Me

Let Me Roll It (Wings)

I’ve Got a Feeling ( The Beatles)

Let ‚Em In (Wings)

My Valentine

Nineteen Hundred and Eighty-Five (Wings)

Maybe I’m Amazed

I’ve Just Seen a Face ( The Beatles)

In Spite of All the Danger (The Quarrymen)

From Me to You ( The Beatles)

Dance Tonight

Love Me Do ( The Beatles)

Blackbird ( The Beatles)

Here Today

Queenie Eye

Lady Madonna ( The Beatles)

Eleanor Rigby ( The Beatles)

Fuh You

Being for the Benefit of Mr. Kite! ( The Beatles)

Something ( The Beatles)

Ob-La-Di, Ob-La-Da ( The Beatles)

Band on the Run (Wings)

Back in the U.S.S.R. ( The Beatles)

Let It Be ( The Beatles)

Live and Let Die (Wings)

Hey Jude ( The Beatles)

Zugaben

Birthday ( The Beatles)

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise) ( The Beatles)

Helter Skelter ( The Beatles)

Golden Slumbers ( The Beatles)

Carry That Weight ( The Beatles)

The End ( The Beatles)

Die Tickets

Paul McCartney tritt mit seiner Band auf der „Freshen up“-Tour am Donnerstag, den 4. Juni 2020, in der HDI-Arena auf – präsentiert von der Neuen Presse und der HAZ. Der Presale beginnt am Mittwoch, 27. November um 10 Uhr über tickets.neuepresse.de. Der offizielle Vorverkauf startet am Freitag, den 29. November, in den stationären NP-Ticketshops. Karten kosten 92,75 Euro bis 195 Euro, Golden-Circle-Tickets 380 Euro, inklusive aller Gebühren.

Von ndd