Hannover

Es ist keine Neuigkeit, dass Regisseur Martin G. Berger Stoffe ungern vom Blatt spielt. Also hat er zusammen mit Dramaturg Martin Mutschler und Dirigent Michele Spotti eine eigene Fassung entworfen. In der treten zwar Figuren mit den gängigen Namen auf, und sie behandelt auch das elementare Thema, nämlich die Belastbarkeit von Treuevorstellungen, doch darüber hinaus gibt es eine Menge Eigenbau, der so manches hinzufügt und weglässt – klassische Werktreue darf man hier nicht erwarten.

Die Sache ist so einfach nicht

So werden den Frauen, im Original nicht unbedingt die hellsten Kerzen am Baum, hier keine verkleideten Männer untergejubelt. Und überhaupt wissen alle Beteiligten von vornherein, was Sache ist. Drei Paare finden sich in besagtem Therapiezentrum zusammen, wo scheinbar eher ein spielerisches Abklopfen der jeweiligen Beziehungen angesagt ist.

Doch Dorabella und Ferrando erfahren ebenso wie Fiordiligi und Guglielmo unter der Anleitung von Alfonso und Despina, dass die Sache so einfach nicht ist: Die Übung, Partner oder Partnerin mit verbundenen Augen zu ertasten, führt zu unerwarteten Ergebnissen – sie wird zunächst mit nackten Paaren wie eine Art Anschauungs-Video vorgeführt, dann mit den etwas verhüllteren Akteuren live.

Gesungen wird auf hohem Niveau

Das Produktionsteam hat nachgebohrt, worin Vorstellungen von Paarbeziehungen begründet liegen mögen, und ist in der Kindheit fündig geworden. Mit entsprechenden Projektionen beginnt der Abend, und auch später tauchen Kinder auf, mal im Video, mal live. Ganz abgesehen davon, dass Dorabella und Ferrando in dieser Fassung eigenen Nachwuchs (gespielt von Maki Dominguez Muniz) haben, der sich in der Welt der Erwachsenen zurechtfinden muss.

So erklären sich die Monster-Teddys: Sie bevölkern, teils umgekippt, als Symbol der Unschuld die Bühne, die zuvor von einem farblich changierenden Stangenwald und einem Spiegelkabinett besetzt war. Gesungen wird auf hohem Niveau. Hubert Zapiór (Guglielmo), Marco Lee (Ferrando) und Richard Walshe (Alfonso) wirken präsent, und die Damen setzen zuweilen noch ein paar Akzente drauf: Nina van Essen als äußerlich resolute und stimmlich geschmeidige Dorabella, Kiandra Howarth mit abgestufter Dynamik als Fiordiligi und Nikki Treurniet als schön rätselhafte Despina.

Der Premierenapplaus scheint angemessen

Das Niedersächsische Staatsorchester unter Michele Spotti präsentiert einen flott-zeitlosen, punktuell allerdings nicht ganz blitzsauber intonierten Mozart, der einen stimmigen Kontrast zu den Verwirrungen auf der Bühne und den Übertiteln bildet, in denen schon mal Vokabeln wie „fake“ oder „Abtörner“ auftauchen.

Am Schluss gibt es eine überkandidelte Hochzeitsfarce. Bilanz: Die Inszenierung folgt durchaus einer gewissen Logik, sonderlich stringent oder gar zwingend wird sie dadurch noch nicht. Der fünfminütige, sehr herzliche, aber nicht überschäumende Premierenapplaus scheint angemessen.

Von Jörg Worat