Orlando im Schauspielhaus: Der Mann als weiches Wesen

Hannover

Schauspielerin Corinna Harfouch (65) kehrt nach „Der Auftrag“ ans Schauspiel Hannover zurück. Für Regisseurin Lily Sykes (35) spielt sie Virginai Woolfs „Orlando“. Ein Doppelinterview.

Frau Harfouch, Sie kommen als Gast zum Schauspiel Hannover zurück, ein Haus, das Sie besser kennen dürften als die meisten, die hier jetzt fest arbeiten. Schlägt sich das nieder?

Harfouch: Man merkt viele Veränderungen. Man wundert sich auch über manche Entscheidungen. Aber dann gewöhnt sich das Auge daran, und alles versinkt sowieso in der Arbeit. Das Dolle ist ja, dass die Arbeit – jede Arbeit, aber besonders diese Arbeit – jeden Raum erfüllt. Da ist es egal, ob die Wand rot, grün oder eben gelb ist.

Sykes: Wir sind alle Gäste bei dieser Produktion, auch der andere Schauspieler.

Oscar Olivo. Der hier sehr lange Ensemblemitglied war. Kannten Sie ihn vorher?

Harfouch: Wir haben zum Beispiel „Macbeth“ zusammen in Weimar gemacht. Ich kenne ihn ziemlich gut. Und ich wünsche mir seit Jahren, mit Oscar einmal intensiver zusammenzuarbeiten. Lily hatte vorgeschlagen: eine Tänzerin und ich. Da habe ich den Vorschlag modifiziert und gesagt: „Ich kenne eine Tänzerin, eine bessere gibt es nicht ...“

Sykes: „... und die heißt Oscar!“ Und sie hat recht behalten. Er ist wirklich ein sehr guter Tänzer.

Wer hat den Anstoß gegeben für diesen „Orlando“?

Harfouch: Man kann so etwas gar nicht genau sagen. Es gab von Sonja Anders und mir den Wunsch, dass wir hier etwas zusammen machen, denn wir kennen uns lange vom Deutschen Theater. Und es liegt in der Zeit, dass man sich diesen Stoff mal wieder anschaut. Und Lily ist sowieso die Expertin für diesen Stoff.

Was macht Sie dazu?

Sykes: Ich bin Engländerin, ganz einfach. Es ist tatsächlich so, auch dass ich an deutschen Stoffen gewisse Dinge nicht verstehe, die Deutsche verstehen würden. Das liegt am kulturellen Hintergrund. Und hier ist es auch so: Ich bin in der Nähe davon aufgewachsen, wo Virginia Woolf gelebt hat. Ich kenne das Milieu, aus dem sie kommt.

Und das verstehen Deutsche nicht?

Sykes: Ich habe nicht so viele deutsche Virginia-Woolf-Inszenierungen gesehen.

Trotzdem kann ich mir kaum vorstellen, dass Sie sich „Orlando“ unter Milieu- oder Klassengesichtspunkten anschauen ...

Sykes: Nein. Aber es hilft zu verstehen, in was für eine Welt diese Frau geboren ist und welche Auswirkungen das hat auf ihre Suche. Denn davon, was die Menschen formt, handelt der Stoff natürlich auch.

Harfouch: Genau: Wie komme ich raus aus meiner Weltsicht?

Was formt Orlando denn?

Harfouch: Väter, Herkunft, Festschreibung des Geschlechts, die väterliche Verpflichtung eines jungen Mannes, der eigentlich ein ganz weiches Wesen ist, sich sein Interesse an Poesie, an der Natur abzugewöhnen und sich gefälligst den Dingen zu widmen, die wirklich wichtig sind. Orlando wird gelehrt: Männer ziehen in den Krieg, sie schlagen Köpfe ab und bringen sie nach Hause.

Zumindest anfangs scheint er sich damit aber auch ganz gut arrangiert zu haben?

Harfouch: Was soll er machen, als Kind? Er hat doch gar nicht die Möglichkeit, sich zu wehren. Man hat doch erst ab der Pubertät die Möglichkeit, sich selber zu finden.

Sykes: Es heißt über ihn, er sei ein Edelmann, der an der Liebe zur Literatur leidet. Er probiert dann unterschiedliche Sachen aus, mit der Liebe, mit der Literatur und schließlich damit, sich dem zu widmen, was seine Umwelt von ihm erwartet.

Als er dann als Frau aufwacht, geht er damit ganz prosaisch um – weil es die Konsequenz einer Verpuppung ist?

Harfouch: So kann man das sehen. Es ist ganz selbstverständlich in diesem Menschen angelegt. Er stößt ganz leicht durch diese Membran und kann sich nur wundern, dass alle anderen fast in Ohnmacht fallen darüber.

Als wäre es das Normalste der Welt?

Harfouch: Ja: Was wir alle in uns haben, nämlich das Männliche und das Weibliche, tritt bei ihm zutage. Seine Suche aber hört nicht auf.

Ist diese Selbstverständlichkeit der Punkt, weswegen es sich lohnt, heute noch einmal auf diesen Stoff zu gucken?

Harfouch: Ja, das sehe ich so. Und: Es ist auch die Sprache und deren unglaublicher Reichtum. Es gibt unendliche Möglichkeiten, auszudrücken, wer wir sind. Das menschlichste Anliegen des Romans ist: Finde deine Sprache, und versuche zu beschreiben, was mit dir los ist. Und wenn wir das geschafft haben – davon bin ich fest überzeugt –, werden wir auch keine Kriege mehr führen. Und: Wenn das Männliche und das Weibliche in uns in Harmonie leben würden, wäre das ein idealistischer Zustand.

Darum geht es in dem Stück Im England des 16. Jahrhunderts wächst der junge Adlige Orlando auf. Ihn zieht es zur Literatur; doch er muss eine Karriere als Diplomat im Ausland antreten. Nach einem mehrtägigen Schlaf erwacht Orlando als Frau und kehrt in die Heimat zurück. Doch bis er/sie mit den Konventionen der Zeit auskommt, vergehen Jahrhunderte ... Diese Geschichte erzählt Virginai Woolf in ihrem Roman „Orlando“ von 1928. Die britische Regisseurin Lily Sykes bringt ihn nun auf die Bühne des Schauspielhauses. Es spielen Corinna Harfouch und Oscar Olivo. Für die Premiere an diesem Freitag (ab 19.30 Uhr) gibt es noch Restkarten für 23 bsi 45 Euro.

Was hindert uns daran?

Sykes: Unser Schwarzweißdenken, unsere Neigung, einfache Lösungen zu suchen. Es ist bequem, Mann/Frau, Schwarz/Weiß zu sagen. Oder Brexit/No Brexit.

Harfouch: Männer und Frauen sollten sich mehr zu bieten haben.

Aber ist es nicht so, dass sich Frauen ihrer Rollen und auch ihrer Möglichkeiten, daraus auszubrechen, heute viel bewusster sind als Männer?

Harfouch: Ja. Und sie sind auch oft laut und ein bisschen drüber, und man kann nur hoffen, dass sich das ein wenig besänftigt. Nicht um ihre Rolle einzunehmen, sondern um den Reichtum zuzulassen.

Wie erzählen Sie diesen Stoff? Mit klarer Rollenzuschreibung?

Harfouch: Wir wechseln die Rollen. Wir sind zwei Spieler und versuchen gemeinsam, eine Geschichte zu erzählen, eine Geschichte, die sich aus dem Roman ergibt.

Sykes: Es ist schließlich kein Stück.

Man könnte bei der Konstellation auch davon ausgehen, dass Sie, Frau Harfouch, für die Sprache zuständig sind und Oscar Olivo für das Körperliche?

Sykes: Es war schon die Idee, dass die beiden sich gegenseitig ergänzen.

Harfouch: Aber Oscar ist eben nicht nur eine Tänzerin und ein körperliches Genie, sondern eben auch ein fantastischer Schauspieler.

Sykes: Und du bist auch ein Körpergenie. So haben wir zwei Körper- und Geist-Schauspieler. Zwei Menschen, die total unterschiedlich sind, aber auch total gut zueinander passen.

Frau Harfouch, Sie haben schon in Berlin mit Sonja Anders zusammengearbeitet. Was schätzen Sie an ihr?

Harfouch:Es gehört viel Mut und Kraft dazu, ein Haus wie dieses zu übernehmen, und sie bringt beides auf. Das Schauspiel Hannover ist ein großes wichtiges Haus. Ich kann nur sagen: „Hannoveraner, macht die Arme weit auf.“

Corinna Harfouch *16. Oktober 1954 in Suhl. Corinna Harfouch wurde schon zu DDR-Zeiten an der Berliner Volksbühne zum Star; ihren Durchbruch hatte sie in Heiner Müllers Inszenierung von „Lady Macbeth“. Nach der Wende startete sie gesamtdeutsch durch, ob im Theater, im Fernsehen oder im Kino mit Filmen von „Der Untergang“ bis „Fack Ju Göthe 3“. Am Schauspiel Hannover war sie ab 2015 in der Inszenierung von Heiner Müllers „Der Untergang“ zu sehen. Mit Hannovers neuer Intendantin Sonja Anders arbeitete sie am Deutschen Theater Berlin zusammen.

Lily Sykes * 1984 in London. Lily Sykes studierte Germanistik und Philosophie in Oxford und besuchte danach die Pariser Theaterakademie École Philippe Gaulier. Schon in dieser Zeit realisierte sie erste Theaterprojekte. 2008 war sie Stipendiatin des Internationalen Forums beim Berliner Theatertreffen. Seit 2012 arbeitet sie als freie Regisseurin unter anderem am Schauspiel Frankfurt, das Junge dem Deutschen Theater Berlin. „Orlando“ ist ihre erste Regiearbeit am Schauspiel Hannover. Lily Sykes lebt in Berlin, Paris und London.

Von Stefan Gohlisch