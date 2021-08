Hannover

Ein starker regionaler Zusammenschluss, vor allem aber die Sponsoren Rossmann und Enercity machen es möglich: Hannover bekommt sein Klassik Open Air am Maschpark zurück. Am 21. August ist es so weit. Die Stadt gab nun weitere Details – darunter eben auch die Namen der Geldgeber – bekannt. Weitere Details:

Das Programm: Keine große Oper, dafür eine große Gala: Die NDR Radiophilharmonie spielt unter der Leitung von Hannovers ehemaligem Generalmusikdirektor Ivan Repušic die schönsten Arien aus der Welt der Oper – und damit ein Potpourri der bisher im Maschpark gespielten Opern. Dazu kehren auch Stephen Costello, Nadine Sierra und Andrezej Filonczyk zurück: Sie waren 2018 am „Rigoletto“ im Maschpark beteiligt.

Enercity und Rossmann als Geldgeber

Die Unterstützer: Vergangenes Jahr fiel die Freiluft-Klassik pandemiebedingt aus. Schon zuvor hatte der NDR in Hamburg das Aus verkündet. Dass es nun doch stattfinden kann, ist lokalen Akteuren zu verdanken: Neben den Sponsoren Rossmann und Enercity sind das die NDR Radiophilharmonie, Hannover Concerts, die TVN GROUP Film & TV Production und die Landeshauptstadt.

„Kultur verbindet Menschen“, betont Raoul Roßmann, Geschäftsführer der Dirk Rossmann GmbH: „Gerade in dieser herausfordernden Zeit sehnt sich jeder nach einem besonderen Miteinander, nach gemeinsamen Erlebnissen. Wir möchten unseren Beitrag leisten und die Kultur zurück zu den Menschen bringen.“ Rainer Raddau, Vertriebschef bei Enercity, sagt: „Wir unterstützen gern den Aufbau dieser wunderschönen Freiluft-Bühne, die in diesem Jahr dem gesamten Publikum im Maschpark zur Verfügung steht, um allen kostenfrei einen unvergesslichen Abend im Herzen der Landeshauptstadt zu ermöglichen.“

Übertragung auf Leinwänden – und nach Hause

Das Publikum: Anders als in den vergangenen Jahren seit 2014 wird es dieses Mal keine Tribüne mit verkauften Plätzen direkt am Rathaus geben. Das Konzert ist nur für die Besucherinnen und Besucher im Park gedacht und damit kostenlos. Coronabedingt ist allerdings nur eine begrenzte Publikumsanzahl im Maschpark möglich; man muss sich auch vorab registrieren müssen. Wie und wo genau das vonstatten gehen soll, wird, so heißt es, kurzfristig bekannt gegeben. Auch die Frage, wie viele Menschen überhaupt in den Park dürfen, steht wegen der dynamischen Pandemielage noch nicht fest.

Für bestmögliche Sicht vor Ort stellt die Landeshauptstadt zwei Videowände im Park auf. „Es ist so schön, dass dieses herausragende Open Air als eines der ersten Ereignisse in der Zeit nach Corona den Kulturhunger der Menschen stillen wird“, “, freut sich Konstanze Beckedorf, Kulturdezernentin der Stadt Hannover: „Die Radiophilharmonie des NDR wird dieses Open Air auf höchsten Niveau gestalten und prägen“ Dafür danke sie dem NDR ausdrücklich.

Die Übertragungen: Auch wer es nicht in den Maschpark schafft, kann die Operngala genießen: Die Veranstaltung wird live auf „Arte Concerts“ gestreamt, auch die Online-Kanäle vom NDR, von Madsack und der Stadt bieten Livestreams, 3sat plant eine Übertragung im Fernsehen, NDR Kultur überträgt live im Radio. Die technische Umsetzung besorgt die TVNGROUP Film und TV Production, Unternehmen der Madsack Mediengruppe. Die Produktion wird gefördert mit Mitteln der Nordmedia.

Von Sören Gangbahr