Hannover

Es steht offenbar nicht gut um unsere mentale Gesundheit. Stress, Leistungsdruck und nicht zuletzt die Corona-Pandemie haben zu einem weltweiten Anstieg der Angst- und Depressionserkrankungen geführt. Therapieplätze sind rar, Yoga gefällt auch nicht jedem – muss ja auch nicht –, da wäre es aber doch ideal, wenn es auch noch andere niederschwellige Orte gäbe, an denen man die Seele entspannen kann. Wellness für die Psyche sozusagen. In Hannover ist das nun Wirklichkeit geworden, zumindest temporär. In ihrer Inszenierung „Das Beste von mir“ will die freie Theatergruppe „Operation Wolf Haul“ mit dem Publikum über psychische Lasten ins Gespräch kommen – und hat dafür die sogenannte „Künstleretage“ im Ihme-Zentrum in ein „Nerven-Spa“ verwandelt.

ie Zuschauerinnen und Zuschauer sind Teil der Inszenierung und tauschen stilecht direkt zu Beginn ihre Schuhe gegen pinkfarbene Pantoffeln. Die fünf Mitglieder des Kollektivs um Volker Bürger und Natalie Köhler tragen ebenfalls pink und vermitteln in Kittel oder Anzug fast etwas historischen Psychiatrieflair.

„Selbstversuch in Zeiten der Totalkrise“

Die Theatermacher wollen ihr Publikum kennenlernen. Das ist der rote Faden der Inszenierung. Das Kollektiv will mit dem Publikum einen „Selbstversuch in Zeiten der Totalkrise“ machen. Schon für den Anamnese-Bogen will das Kollektiv von jedem Beteiligten wissen: Wie schnell öffnest du dich? Wie gut kannst du loslassen? Wie fühlst du dich? Hast du schon mal an Suizid gedacht? Puh. Das sind Fragen, die schnell unangenehm bis übergriffig werden können.

Aber Natalie Köhler, Sebastian Doppelbauer, Volker Bürger, Maraia Jakimovic und Benjamin Maack schaffen es, eine Atmosphäre der Sicherheit und Freundlichkeit zu kreieren. Es gibt grüppchenweise Interventionen, bei denen das Kollektiv immer wieder unaufdringlich Gesprächsanlässe anbietet: Volker Bürger erzählt in einem Darkroom von seinen Versagensängsten und Schlafstörungen, Autor Benjamin Maack von seinem Nervenzusammenbruch, den Depressionen und Klinikaufenthalten. Seine Stimme schlingert, wenn er von seinem großen Nervenzusammenbruch erzählt.

Gespräche über mentale Gesundheit sind möglich

Das braucht Mut – und macht Mut. Durch das Teilen der Krisen entsteht ein Raum für Gespräche über mentale Gesundheit. So spricht man im Laufe des Abends immer häufiger über Bedürfnisse, Rückzugsräume und Leistungsdruck. Trotz der großen Themen bleibt der Abend kurzweilig und abwechslungsreich. Nach zweieinhalb Stunden sind viele Zuschauerinnen und Zuschauer überrascht, dass es schon vorbei ist.

Weitere Aufführungen: am 26. und 31. März sowie am 1. und 3. April jeweils ab 20 Uhr im „Nerven-Spa“ im Ihme-Zentrum (Ihmepassage 7). Tickets über karten@wolfhaul.de. 

Von Kira von der Brelie