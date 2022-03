Hannover

Ersan Mondtag ist einer der erfolgreichsten Regisseure seiner Generation, aber ein guter Schauspieler scheint er nicht zu sein. Zumindest reicht die Höflichkeit, mit der er dem Besucher begegnet und Fragen beantwortet, nicht ganz aus, um zu überdecken, dass er eigentlich gerade nicht über seine neue Produktion sprechen möchte. Mondtag steckt mitten in den Endproben zur Oper „Der Vampyr“ von Heinrich Marschner. Am Freitag ist Premiere an der Staatsoper, die Zeit ist knapp, und Corona macht alles noch komplizierter.

Aber vielleicht ist der Regisseur, der sich erst vor Kurzem dem Musiktheater zugewandt hat, auch nur ganz versunken in der sonderbaren Welt, mit der er sich seit Monaten fast ausschließlich beschäftigt. Mondtag, der eigentlich Aygün heißt und 1987 als Sohn türkischer Gastarbeiter in Berlin geboren wurde, kommt gerade nicht mehr los von der deutschen Schauerromantik.

Tod und Teufel

Unmittelbar, bevor er in die Proben zum „Vampyr“ eingestiegen ist, hat er in Kassel den sieben Jahre älteren „Freischütz“ auf die Bühne gebracht. Hier wie dort geht es um Tod und Teufel, um dunkle, übersinnliche Kräfte, mit denen man gefährlich leicht in Berührung kommen kann. Da kann man schon nachdenklich werden.

Mondtag hat es darauf angelegt, die beiden artverwandten Stücke in zeitlicher Nähe zu inszenieren. Die Produktionen sind aber unabhängig voneinander konzipiert: Der „Vampyr“ soll nicht die Fortsetzung des „Freischütz“ werden. Eher ist es möglich, dass der Regisseur mit der selten gespielten Marschner-Oper die bösen Geister von Webers Repertoire-Evergreen austreiben möchte. „Der ,Freischütz’ ist eigentlich uninszenierbar“, sagt er. Bei diesem Stück habe man einfach schon alles gesehen.

Ein hannoverscher Komponist

Das ist bei Marschner anders. „Die Musik ist fantastisch“, sagt Mondtag über die Komposition des langjährigen hannoverschen Kapellmeisters. „Der Vampyr“ wurde 1828 in Leipzig uraufgeführt. Drei Jahre später trat Marschner sein Amt in Hannover an – erst am Opernhaus im Leineschloss, ab 1852 dann im neuen Laves-Bau, in dem die Staatsoper noch heute spielt. 1861 starb der Komponist hier, begraben liegt er auf dem Neustädter Friedhof.

Mehr noch als von den Klängen ist Mondtag von der Kulturgeschichte des Vampirismus fasziniert, die sich ihm durch die Beschäftigung mit der Oper eröffnet hat. Wenn er davon spricht, wirkt er jedenfalls wie verwandelt: Plötzlich geht eine ansteckende Energie von ihm aus. „Ich finde es spannend, dass man den Akt des Blutsaugens nie sieht“, sagt er. „Man weiß also gar nicht, ob die Titelfigur wirklich ein Vampir ist, oder ob das nur behauptet wird.“

„Die Oper hat ein Spektakel bestellt – das habe ich geliefert“: Ersan Mondtag. Quelle: William Minke

Der Hebel zum Stück

Diese Beobachtung muss eine Art Hebel gewesen sein, mit dem Mondtag das Stück für sich geöffnet hat. „Natürlich erzähle ich auch die eigentliche Schauergeschichte“, sagt er. Und wie zum Beweis nutzt er mit größter Selbstverständlichkeit Begriffe wie „Unterhaltung“ und „Show“, die anderen Opernregisseuren nur schwer über die Lippen kommen.

Aber zusätzlich erzählt er noch mehr: Von Lord Byron, der selbst die Vorlage der Titelfigur abgegeben hat, zieht der Regisseur Verbindungen zu Karl Marx, der das Kapital als Vampir geschildert hat, bis hin zu Hitler. „Bevor man Menschen vernichtet, werden sie dämonisiert“, sagt Mondtag zur nationalsozialistischen Propaganda, die Juden Blutsauger genannt hat.

Marschner in Hannover „Der Vampyr“ von Heinrich Marschner hat am Freitag, 25. März, Premiere an der Staatsoper Hannover. Es gibt nur noch wenige Restkarten. Weitere Vorstellungen sind am 27. und 31. März sowie im April und im Mai. Kartentelefon: (05 11) 99 99 11 11.

Diese Bezüge haben zu den spektakulären Bühnenbildern geführt, die der Regisseur selbst entworfen hat: Im ersten Akt wird ein Seitenflügel der zerstörten hannoverschen Neuen Synagoge zu sehen sein. Der zweite Akt spielt im Braunschweiger Stadtschloss, das seit seiner Rekonstruktion ein Einkaufszentrum beheimatet.

Spektakel für Marschner

„Eigentlich sind das zwei Produktionen in einer“, sagt Mondtag mit Blick auf die aufwendige Ausstattung. Hannovers Intendantin Laura Berman habe sich ein „Spektakel für Marschner“ gewünscht – und das habe er geliefert. Wesentlichen Anteil daran haben auch die Werkstätten des Staatstheaters, die für ihn „zu den besten gehören, mit denen ich je gearbeitet habe“.

Der 35-Jährige wirkt jetzt begeistert. Er erzählt vom Glück, mit dem aktuellen Nachfolger von Marschner zusammenzuarbeiten – Hannovers Generalmusikdirektor Stephan Zilias. An der Deutschen Oper Berlin haben die beiden bereits „Antikrist“ von Rued Langgaard erarbeitet. „Wir werden sicher noch viele gemeinsame Projekte machen“, sagt Mondtag.

Für den „Freischütz“ in Kassel hat der erfolgsverwöhnte Regisseur auch einige schlechte Kritiken hinnehmen müssen. „Natürlich sind mir nicht alle meine Produktionen gelungen“, sagt er noch. „Aber jetzt habe ich schon ein sehr gutes Gefühl.“ Dann zieht es ihn schnell zurück zur Probe: Gefühl ist eben doch nicht alles.