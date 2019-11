Juliano Rossi feiert „The Last White Christmas“

Hannover

Draußen schien die Sonne, Hitzerekord in Hannover, und unten im Kellerstudio sang Oliver Perau Weihnachtslieder – „mit kurzer Hose und barfuß“. Kein Problem, erzählt er: „Die Musik bringt einen in Stimmung; wenn man die Augen schließt, geht es.“ Man hört es auch: auf dem ersten Weihnachtsalbum seines swingenden Alter Egos Juliano Rossi, „The Last White Christmas“ Künstlerhafen/Edel Distribution), das jetzt erschienen ist.

Peraus ist ein Weihnachtsfan. Die Konzerte im Advent, die sein Juliano Rossi alljährlich mit der Lutz Krajenski Big Band im Pavillon gibt, sind legendär. Nach dem vor zwei Jahren sei Dirk Mahlstedt, Chef seines jetzigen Labels, auf ihn zugekommen und habe „ganz euphorisiert“ zu ihm gesagt: „Ich habe noch nie ein Weihnachtsalbum gemacht – mit dir will ich eines aufnehmen.“

Aufnahmen in Rekordzeit

Es dauerte dann noch ein Weilchen. Termine, Termine. Der Hannoveraner Perau ist als Sänger der Rockband Terry Hoax und des Musikprojekts „Klang und Leben“ gut eingebunden. In diesem Sommer sollte es dann ganz schnell gehen: „Ich hatte mir für die Gesangsaufnahmen drei Tage vorgenommen und war nach zwei fertig.“

Sein langjähriger Kompagnon Krajenski arrangierte und produzierte. Einschlägig bekannte Jazzer der hiesigen Szene wie Hervé Jeanne und Stephan Abel, die auch Teil von dessen Bigband sind, spielten die Musik ein, in nur eineinhalb Tagen.

Ein rockiger Crooner

„Ich finde, man hört die Spontaneität dem Album sehr positiv an“, sagt Perau: „Es flutschte einfach – das stand unter einem guten Stern.“ Das galt auch für seine Gastsängerinnen: die Gruppe Les Brünettes und die norwegische Singer-Songwriterin Rebekka Bakken, die auf Anfrage sofort zusagte und mit Rossi „Baby, it’s cold outside“ singt.

Schon auf der Bühne ist Juliano Rossi ein sehr rockiger Crooner. Auf dem Album kommt die raue Weltläufigkeit seiner Stimme sehr gut zur Geltung, ob er nun Klassiker singt wie „Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow!“, Kuriositäten wie Bing Crosbys „Mele Kalikimaka!“ oder die beiden Eigenkompositionen: neben dem melancholischen „When I’m thinking of Christmas“ der Titelsong, in dem Perau singt, dass es ihm egal ist, ob es pünktlich zum Fest nun schneit oder nicht.

„Einfach eine schöne Zeit“

„Ich glaube, Weihnachten steht und fällt mit den Erinnerungen an die Kindheit“, sagt er: „Ich hatte das Glück, dass es bei mir immer sehr schön war. Und ich habe das Glück, dass ich das nun an die Kinder weitergeben kann.“ Die ganze große Familie komme zusammen: „Wir konzentrieren uns auf das, was Weihnachten eigentlich sein soll: einfach eine schöne Zeit.“

Nur eines tue er dann nicht: singen. Da habe er schließlich Feierabend. Aber nicht, ohne in diesem Jahr gleich zweimal im Pavillon zu spielen: „Eigentlich wollten wir das nie, weil wir diesen einen Termin immer ganz schön fanden“, sagt er: „Aber in diesem Jahr war der schon im Februar beinahe ausverkauft.“ Nun also eine doppelte Bescherung. Mit einem wirklich gelungenen Album als selbstgemachtes Geschenk.

Juliano Rossi und die Lutz Krajenski Big Band: am 6. und 14. Dezember im Pavillon. Für beide Terminegibt es nur noch Restkarten. Sie kosten 36,10 Euro.

Von Stefan Gohlisch