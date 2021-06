„Ohne Kultur – geht es nicht!“ 63 Kleinkünstler singen „Kauf Karten“

Hannover

Die Zeiten sind nicht leicht für die Kultur. Das Geld liegt wahrlich nicht auf der Straße und erst recht nicht auf der Fensterbank. Was hilft? Ein Appell vielleicht: „Kauf Karten“, singt ein Who-is-Who der großen Kleinkunstszene: „Wir haben’s nötig.“ Und das Ergebnis, „#kaufkarten“, ist voll Charme und Hintersinn.

Denn erst einmal werden all die Gründe aufgezählt, weshalb man Kultur vielleicht doch ein bisschen doof finden könnte: „Bei Pantomime fehlen dir die Worte, bei Impro fehlt dir der Plan, Popstars komm’n aus der Retorte, und Choreografien sind so unspontan“, heißt es da zum Beispiel. Oder: „Comedy ist dir zu albern, Kabarett nicht lustig genug“ – da gucken dann die aus dem Fernsehen hinlänglich bekannten Max Uthoff („Die Anstalt“) und Christian Ehring („extra3“) etwas perplex aus der Wäsche.

Hilfe von der Reimpatrouille

Sich ausgedacht und geschrieben hat das Lied Friedolin Müller vom hannoverschen Kabarettduo „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“. Während Wiebke Eymess, seine Partnerin im Leben wie auf der Bühne, eine stets wachsende Leserschaft mit ihrer Online-Kolumne „Tage in Corona“ begeisterte, muckelte Müller an dem Song: „Ich merkte schnell, dass das Thema zu groß war für unser eigenes Programm.“ Also klopfte er bei dem Zauberer und Komödianten Helge Thun an, der in der Pandemie mit Kollegen unter dem Titel „Reimpatrouille“ erfolgreich Online-Formate realisiert hatte.

Tolles Paar: Wiebke Eymess und Friedolin Müller. Quelle: Screenshot/Reimpatrouille

Zusammen schauten sie in ihre Telefonbücher und legten los. Mit Erfolg: 63 Künstlerinnen und Künstler machen mit, durchaus Größen der Szene wie Bodo Wartke, Tobias Mann, Lisa Feller, Jochen Malmsheimer, Simon & Jan oder Eure Mütter, Kleines-Fest-Stammgäste wie Emmi & Herr Willnowsky oder Carrington-Brown und auch Lokalkolorit: Desimo und Robert Wicke zum Beispiel. Vor allem aber deckt das Ensemble ab, was es an Bühnenkünsten gibt.

Heute endlich „Nummernschieben“

Denn die Lage ist durchaus ernst, den sinkenden Inzidenzen zum Trotz: „Ich glaube nicht, dass in absehbarer Zeit eine große Indoor-Saison geben wird“, so Müller: Auf der einen Seite ist das Wetter zu gut, auf der anderen Seite das Publikum noch zu verunsichert. Darum dreht sich die vermeintliche Antiwerbung auch noch. „Geh ins Theater und Konzert. Kultur macht Mühe, doch die ist sie wert“, heißt es zum Schluss des Ohrwurms: „Tu’s für uns! Tu’s für dich! Ohne Kultur – geht es nicht!“

Wer nun animiert ist, Karten zu kaufen, kann das gleich tun: „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ zeigen am 18. Juni im Pavillon ihr neues Programm „Nummernschieben“. Das ist oft genug geschoben worden.

Von Stefan Gohlisch